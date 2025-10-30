Francisco Cerúndolo cayó ante Jannik Sinner y ya no hay argentinos en el Masters 1000 de París

Francisco Cerúndolo no pudo con Jannik Sinner y se despidió del Masters 1000 de París tras caer 7-5 y 6-1 en los octavos de final. El porteño de 27 años le jugó de igual a igual durante el primer set, pero terminó cediendo ante la jerarquía del italiano, que atraviesa un momento brillante y busca recuperar el número 1 del ranking mundial.
El inicio del partido mostró la mejor versión de Cerúndolo, dispuesto a plantarle cara al campeón de Viena. El primer parcial se jugó punto a punto, con quiebres repartidos y mucha intensidad. Sin embargo, en el 5-6, el argentino cometió dos errores no forzados que resultaron decisivos y le dieron el set a Sinner, que luego dominó con autoridad.
Golpeado anímicamente, Cerúndolo no logró sostener el ritmo en el segundo parcial. El italiano aprovechó su potencia y regularidad desde el fondo, quebró en los primeros tres juegos y encaminó una victoria sólida que cerró en 1 hora y 25 minutos. Con este triunfo, Sinner extendió a 22 su racha de partidos ganados bajo techo y avanzó por primera vez a los cuartos de final del torneo parisino, donde enfrentará al estadounidense Ben Shelton (7°).
Pese a la eliminación, Cerúndolo cierra el año con balance positivo: fue el argentino más destacado del circuito y acumuló 18 victorias en torneos Masters 1000, una marca que lo ubica junto a referentes históricos como David Nalbandian, Juan Martín del Potro y Guillermo Coria. En 2025, solo Carlos Alcaraz (21) y Lorenzo Musetti (19) superaron esa cifra.
Con esta derrota, ya no quedan tenistas argentinos en competencia en el Masters 1000 de París, donde Sebastián Báez, Francisco Comesaña, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli también habían quedado eliminados en instancias previas.