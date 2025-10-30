Francisco Cerúndolo cayó ante Jannik Sinner y ya no hay argentinos en el Masters 1000 de París

Golpeado anímicamente, Cerúndolo no logró sostener el ritmo en el segundo parcial. El italiano aprovechó su potencia y regularidad desde el fondo, quebró en los primeros tres juegos y encaminó una victoria sólida que cerró en 1 hora y 25 minutos. Con este triunfo, Sinner extendió a 22 su racha de partidos ganados bajo techo y avanzó por primera vez a los cuartos de final del torneo parisino, donde enfrentará al estadounidense Ben Shelton (7°).