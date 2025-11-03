Leer por placer: una silenciosa medicina para la mente

Para el caso de la niñez, este tipo de lectura temprana no solo configura competencias cognitivas, sino también una actitud frente al mundo, un escenario emocional en el cual el libro pasa a ser un compañero. En la adolescencia, leer por placer puede ser un ancla en momentos de incertidumbre, una escuela de empatía, un espejo y, a la vez, un refugio. Y en la tercera edad, esta práctica puede funcionar como poderoso catalizador para mantener la mente activa, para reducir la sensación de soledad y para reforzar el bienestar emocional.