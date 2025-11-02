Escándalo en Stranger Things: Millie Bobby Brown denunció por maltrato a David Harbour, su padre en la ficción

Según informó el Daily Mail, la actriz presentó una extensa queja formal ante la producción de Netflix antes de comenzar las grabaciones. En el documento, Brown describió un clima de tensión con Harbour y solicitó estar acompañada por un representante en cada jornada de filmación. La denuncia motivó una investigación interna que se prolongó por varios meses, aunque Netflix y los protagonistas evitaron pronunciarse públicamente.