Secciones
EspectáculosFamosos

Escándalo en Stranger Things: Millie Bobby Brown denunció por maltrato a David Harbour, su padre en la ficción

El conflicto estalla justo cuando Harbour también enfrenta el escrutinio mediático por su reciente separación de la cantante Lily Allen.

Netflix estrena Stranger Things 4 Netflix estrena Stranger Things 4
Hace 1 Hs

La esperada quinta y última temporada de Stranger Things, que llegará a Netflix el miércoles 26 de noviembre, quedó envuelta en un escándalo tras revelarse que Millie Bobby Brown habría denunciado a David Harbour —quien interpreta a su padre en la serie— por maltrato y acoso laboral durante el rodaje.

Según informó el Daily Mail, la actriz presentó una extensa queja formal ante la producción de Netflix antes de comenzar las grabaciones. En el documento, Brown describió un clima de tensión con Harbour y solicitó estar acompañada por un representante en cada jornada de filmación. La denuncia motivó una investigación interna que se prolongó por varios meses, aunque Netflix y los protagonistas evitaron pronunciarse públicamente.

La publicación aclara que no hubo acusaciones de conducta sexual inapropiada, pero el vínculo entre ambos actores habría quedado completamente quebrado. El hecho sorprende a los fanáticos, ya que la relación entre “El” (Brown) y Jim Hopper (Harbour) es uno de los ejes más emotivos de la serie.

El conflicto estalla justo cuando Harbour también enfrenta el escrutinio mediático por su reciente separación de la cantante Lily Allen, quien en su nuevo disco West End Girl deja entrever temas de infidelidad y engaño relacionados con su exmarido.

La quinta temporada de Stranger Things se estrenará en tres tandas: los primeros cuatro episodios el 26 de noviembre, otros tres el 25 de diciembre y el episodio final el 31 de diciembre, cierre de una saga que ahora enfrenta su propio drama fuera de la pantalla.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán
1

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior
2

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

La foto y la película
3

La foto y la película

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán
4

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán
5

Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma
6

Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

Más Noticias
Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Javier Milei anunció a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

La foto y la película

La foto y la película

Comentarios