Familias, esfuerzo y emoción en cada metro de los 10k de Concepción

Corrieron en familia

Los apasionados por el atletismo, desde los más aficionados hasta los más experimentados, saben que no hay mayor gratificación que cruzar la meta junto a quienes uno ama. Romina Miranda fue una de las primeras mamás en completar los últimos metros de la modalidad participativa (5K) y lo hizo nada menos que de la mano de su hijo, Ignacio Heredia, quien la acompañó en el tramo final. “Él es pequeño, pero cada vez se anima más. Es una experiencia distinta, difícil de explicar. Todo el cansancio que acumulás a lo largo del circuito desaparece cuando lo ves ahí, gritándote ‘¡ahí viene mi mamá!’. Es la mejor satisfacción”, contó Romina, con una alegría contagiosa.