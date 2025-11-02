Aarón Quiroga y Nadine Vilca ganaron los 10K Ciudad de Concepción

La carrera largó puntualmente a las 8 desde la pista de atletismo ubicada junto a la terminal de ómnibus. Desde allí, los participantes recorrieron algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la plaza Mitre y el Palacio Municipal, antes de regresar al punto de partida. “Estamos muy contentos de poder vivir esta fiesta. Nos propusimos crear una carrera de calidad, con el objetivo de que esta prueba llegue para quedarse. Tenemos una de las mejores pistas de la provincia, si no la mejor”, expresó Federico Dietrich, director de Deportes de la ciudad, minutos después de la largada.