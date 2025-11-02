Aarón Quiroga y Nadine Vilca ganaron los 10K Ciudad de Concepción

La “Perla del Sur” vive días de festejo. En el marco de su 125° aniversario, el municipio organizó la segunda edición de los 10K “Ciudad de Concepción”, que reunió a más de 500 corredores. La competencia incluyó además una modalidad participativa de 5K, abierta a todo público. Aaron Quiroga se quedó con el primer puesto entre los caballeros, con un tiempo de 31’31’’, mientras que la catamarqueña Nadine Vilca fue la ganadora en la categoría femenina, con 38’44’’.
La prueba contó con un fuerte acompañamiento de las familias de la ciudad y la presencia de atletas provenientes de distintas localidades de la provincia y del país.
La carrera largó puntualmente a las 8 desde la pista de atletismo ubicada junto a la terminal de ómnibus. Desde allí, los participantes recorrieron algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la plaza Mitre y el Palacio Municipal, antes de regresar al punto de partida. “Estamos muy contentos de poder vivir esta fiesta. Nos propusimos crear una carrera de calidad, con el objetivo de que esta prueba llegue para quedarse. Tenemos una de las mejores pistas de la provincia, si no la mejor”, expresó Federico Dietrich, director de Deportes de la ciudad, minutos después de la largada.
El evento se desarrolló de manera exitosa, con puntos específicos de hidratación, cronometraje con chips y kits personalizados para los participantes. Los primeros cinco puestos de la clasificación general recibieron premios en dinero (desde 600.000 hasta 100.000 pesos), y todos los corredores que cruzaron la meta obtuvieron su medalla finisher. Además, el viernes previo a la competencia se inauguró un nuevo sistema de iluminación LED que acompañó a los atletas a lo largo de todo el recorrido.
“Es un circuito rápido, muy bien señalizado y estuvimos muy bien acompañados. Fue todo excelente. Espero que la carrera se siga haciendo la tengo siempre presente en mi calendario”, detalló Quiroga tras cruzar primero la meta. A pesar del triunfo y la euforia del momento, el también ganador de los 10K de LA GACETA 2025 se mostró sereno: “Quienes me conocen saben que soy de perfil bajo, pero siento mucha felicidad. En la edición pasada salí tercero, así que ganar esta vez era un objetivo pendiente”, agregó el atleta.
Completaron el podio masculino Rodrigo Godino (33’01’’) y César Gabriel Vázquez (34’37’’), quien se descargó algunos minutos después de cruzar la meta: “Es un día especial para mí. Me enfoqué en venir a correr sin presión y sin pensar. Sólo a disfrutar e intentar encontrarme conmigo mismo. Hay noches previas a la carrera en las que no pude dormir pensando en los ritmos y en los tiempos, pero hoy realmente me sentí pleno corriendo”, reflexionó el monterizo, mientras dibujaba una sonrisa en su rostro.
Por el lado de las mujeres, Vilca llegó a Concepción tras ganar los 21K de LA GACETA. La atleta se entrena en su ciudad natal, Santa María, y suele competir en pruebas de fondo en todo el norte del país. “Me entreno a 2.000 metros sobre el nivel del mar desde muy chica. Es una buena ventaja porque vengo a correr acá y me siento livianita; con mucho aire. Eso sí, la parte mala es que nunca sabés cuál es tu límite”, explicó.
El podio femenino lo completaron Ivanna Herrera Lotto (38’57’’) y Viviana Villarreal (42’46’’).
Molinuevo celebró corriendo una carrera que, según asegura, seguirá creciendo
A lo lejos, y con tiempos lógicamente más modestos, completaba el recorrido una figura ajena al mundo del atletismo pero central en el evento: el intendente Alejandro Molinuevo.
El funcionario llegó rodeado de vecinos, entre risas y saludos, visiblemente contento de ver a su ciudad vibrar con el deporte. “Sigo corriendo porque siempre me gustó la actividad física; a pesar de que padezco de artrosis. Esta fiesta es una verdadera bendición. Es la segunda edición de muchas más que se vienen. Con el tiempo vamos a inaugurar la de 21K”, anticipó.
Los festejos por el aniversario de Concepción comenzaron el viernes con un multitudinario desfile por el centro de la ciudad y continuarán durante toda la semana con charlas, cursos, inauguraciones de obras y eventos culturales que rescatan la historia del municipio. “La carrera de hoy fue integradora e inclusiva. La pista es un atractivo importante para la ciudad, hay circuitos para bicicletas y una cantina para tomar algo después. Esto contribuye a generar un ambiente familiar que nunca queremos perder”, concluyó Molinuevo. (Producción periodística: Diego Caminos)