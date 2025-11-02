El lunes: ¿Por qué cuesta tanto empezar la semana?

Estrategias

Los profesionales de la psicología y la productividad estudian como transformar el temido lunes en un comienzo de semana positivo y lleno de energía. La meta principal es suavizar la transición del fin de semana a la rutina laboral y reducir la ansiedad anticipatoria.

El domingo se puede implementar, para evitar la sensación de caos del lunes por la mañana, preparar la mente y el entorno. Hay que planificar el viernes, no el domingo, es decir, dedicar 10-15 minutos el viernes a organizar las tareas de la próxima semana. Esto liberará el domingo de la angustiosa anticipación y la sensación de tener el trabajo pendiente.



Priorizar el descanso sin modificaciones: el horario de sueño de todos los días, incluyendo el fin de semana, debe mantenerse. Un escritorio ordenado y una mañana sin prisas reducen significativamente el estrés eso se logra dejando la ropa lista, el desayuno y la agenda.



Las estrategias específicas para la mañana del lunes serán cruciales para darle el tono saludable a la semana. El comienzo del día debe estar dedicado a uno mismo antes de empezar el trabajo. Un ejercicio ligero, meditación, leer, o escuchar un podcast motivacional son opciones.