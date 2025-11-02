Secciones
Falleció el vicedecano de la UTN Tucumán, Luis Escala

La Facultad Regional decretó asueto académico y administrativo los días 3 y 4 de noviembre en todas sus sedes.

Hace 1 Hs

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) informó el fallecimiento del ingeniero Luis Escala, quien se desempeñaba como Vicedecano y director de la Carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica de la institución.

La casa de altos estudios expresaron el profundo pesar por la muerte de Escala y destacaron que el ingeniero fue un profesional de amplia trayectoria académica e institucional, reconocido por su compromiso con la educación pública y su constante dedicación al crecimiento de la UTN Tucumán.

En el comunicado, la Facultad expresó que “su labor, su calidad humana y su vocación de servicio permanecerán como ejemplo y legado para toda nuestra comunidad universitaria”.

El decano Rubén Egea, junto a todo el equipo de gestión, manifestaron su sincero pesar y acompañaron a la familia, amigos, colegas y estudiantes “en este momento de profundo dolor”.

El Decano dispuso mediante resolución el asueto académico y administrativo los días lunes 3 y martes 4 de noviembre, medida que alcanza a todas las sedes y extensiones áulicas de la Facultad Regional Tucumán.

Temas Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional TucumánRubén Egea
