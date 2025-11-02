Falleció el vicedecano de la UTN Tucumán, Luis Escala

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) informó el fallecimiento del ingeniero Luis Escala, quien se desempeñaba como Vicedecano y director de la Carrera de Ingeniería en Energía Eléctrica de la institución.
La casa de altos estudios expresaron el profundo pesar por la muerte de Escala y destacaron que el ingeniero fue un profesional de amplia trayectoria académica e institucional, reconocido por su compromiso con la educación pública y su constante dedicación al crecimiento de la UTN Tucumán.
En el comunicado, la Facultad expresó que “su labor, su calidad humana y su vocación de servicio permanecerán como ejemplo y legado para toda nuestra comunidad universitaria”.
El decano Rubén Egea, junto a todo el equipo de gestión, manifestaron su sincero pesar y acompañaron a la familia, amigos, colegas y estudiantes “en este momento de profundo dolor”.
El Decano dispuso mediante resolución el asueto académico y administrativo los días lunes 3 y martes 4 de noviembre, medida que alcanza a todas las sedes y extensiones áulicas de la Facultad Regional Tucumán.