¿Y si la plenitud en la madurez no significa acumular logros?

Es habitual llegar a esta edad siendo el pilar de todo: la familia, el trabajo, las amistades. Delegar, poner límites y aceptar que no se puede hacer todo, no es egoísmo. Según los estudios de la Psicología del Desarrollo la madurez es vista como una etapa donde la felicidad no disminuye, e incluso puede aumentar. Al poseer más experiencia, se gestionan mejor las emociones y se enfoca la energía en lo que realmente importa. Se trata de ser activo y tomar decisiones, lo contrario al estado pasivo con el que se la relacionaba.