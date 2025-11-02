Preocupación en Atlético Tucumán: tercera derrota consecutiva y señales de alarma

¿Qué salió mal en esta ocasión?, fue la consulta de LA GACETA al abrir la conferencia de prensa del debutante Colace. Su respuesta fue escueta: “Está a la vista; arrancamos teniendo buenos contraataques, en el primer gol dimos un pase mal y lo regalamos nosotros. La repregunta era previsible: ¿Y después? “Fuimos a buscar, quedamos abiertos, tuvimos muchas situaciones de gol en las que no estuvimos finos e Independiente le tocó estar mucho más fino que nosotros”.