Con dos expulsados, Atlético Tucumán perdió 3-0 ante Independiente en el debut de Hugo Colace como DT, por el Torneo Clausura

Final del partido
Atlético Tucumán cayó 3-0 ante Independiente en Avellaneda en el debut de Hugo Colace como entrenador.
Atajó Mansilla
El arquero de Atlético Tucumán se lució al detener el penal de Gabriel Ávalos y evitó el cuarto gol de Independiente.
Penal y expulsión
Clever Ferreira vio la roja por sujetar de los hombros a un jugador de Independiente dentro del área. El “Rojo” tendrá un penal para intentar ampliar la diferencia en Avellaneda.
Un esperado regreso en Atlético
Renzo Tesuri volvió a jugar después de casi nueve meses, tras la lesión sufrida el 4 de febrero. Ingresó en lugar de Marcelo Ortiz.
Otra vez apareció Rodrigo Rey
El arquero de Independiente volvió a lucirse con una gran atajada ante el remate de Leandro Díaz, que de todos modos estaba en posición adelantada.
Más cambios en Atlético
A los 17 minutos del segundo tiempo, Hugo Colace dispuso dos variantes: salieron Ramiro Ruiz Rodríguez y Adrián Sánchez, e ingresaron Guillermo Acosta y Miguel Brizuela. El DT busca equilibrar el equipo tras la expulsión de Galván.
Roja para Ignacio Galván
El defensor de Atlético Tucumán vio la tarjeta directa tras un fuerte pisotón sobre Leonardo Godoy.
Gol de Independiente
En el tiro de esquina posterior a la atajada de Mansilla, Loyola ganó en lo alto y conectó de cabeza para marcar el 3-0. El “Rojo” amplía su dominio en Avellaneda.
Se salvó Atlético
Matías Mansilla respondió con una gran atajada ante el potente disparo de Montiel, que buscaba ampliar la ventaja para Independiente.
Doble intervención de Rey
El arquero de Independiente se lució con dos atajadas consecutivas: primero ante el remate de Ramiro Ruiz Rodríguez y luego frente al intento de Marcelo Ortiz. Atlético Tucumán insiste, pero se topa con un Rey imbatible.
Cambios en Atlético
Para el segundo tiempo, Hugo Colace mandó a la cancha a Franco Nicola y Lautaro Godoy en reemplazo de Mateo Bajamich y Kevin López, buscando más frescura y movilidad en ataque.
Gol anulado a Atlético Tucumán.
Leandro Díaz había convertido, pero el juez de línea levantó la bandera por posición adelantada. El “Decano” sigue sin poder descontar en Avellaneda.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Impresionante atajada de Rodrigo Rey
El arquero de Independiente evitó el descuento con una reacción brillante ante el potente remate de Adrián Sánchez, que buscaba el ángulo y pudo haber sido un golazo para Atlético Tucumán.
Atlético no tiene respiro
Independiente domina con una presión constante y mantiene el asedio sobre el área del “Decano”, que no logra salir del fondo ante la intensidad del local.
Gol de Independiente
Tras una gran jugada del local, Loyola asistió a Ávalos, que definió fuerte y abajo para vencer a Matías Mansilla. El equipo de Avellaneda estira la ventaja con un golazo bien construido.
Gol de Independiente
Error en la salida del “Decano”. Felipe Loyola perdió la pelota y Matías Abaldo aprovechó para sacar un derechazo potente que dejó sin chances a Matías Mansilla.
Inentendible lo de Ruiz Rodríguez
"RRR" recibió una buena pelota en el borde del área, pero decidió rematar de primera y la mandó muy por encima del travesaño, directo a la tribuna.
Amarilla para Leandro Díaz
El delantero de Atlético Tucumán vio la tarjeta a los 15 minutos tras un fuerte golpe sobre Kevin Lomónaco, en una acción que detuvo el juego por varios minutos.
Atajadón de Rey
Gran jugada de Damián Martínez, que desbordó y asistió a Ramiro Ruiz Rodríguez; la pelota derivó en Kevin López, que remató de media distancia, pero el arquero de Independiente respondió con una tapada firme para evitar el primero del “Decano”.
Lo tuvo Independiente
Santiago Montiel quedó a centímetros de empujarla tras un centro de Matías Abaldo desde la derecha, pero no logró definir con su pierna menos hábil.
Pura intensidad en Avellaneda
Independiente arrancó con todo y presiona alto, ganando terreno en la mitad de cancha del “Decano”, que intenta acomodarse en el arranque del partido.
Se salvó Atlético
Matías Mansilla le contuvo el remate a Gabriel Ávalos y evitó el primero de Independiente. El “Decano” respira en Avellaneda.
¡Comenzó el partido!
La formación de Independiente
Asi formará Atlético
¡Así forma el Deca esta noche!
Independiente
#TorneoBetano #Clausura2025
En vivo por ESPN Premium
La lista de convocados para enfrentar al "Rojo"
#TorneoBetano Clausura 2025— Atlético Tucumán (@ATOficial) October 31, 2025
| Los convocados por Hugo Colace para visitar a Independiente.
Fecha 14
1/11
20 horas
Libertadores de América
ESPN Premium
Suscribite al Pack Fútbol
