El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

El sábado, Juanita Tinelli publicó un extenso descargo en sus redes sociales en el que denunció que recibió amenazas de muerte. Además, ls joven radicó la denuncia en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal y le dieron un botón antipánico, según informó Laura Ubfal. Por su parte, Marcelo Tinelli hizo un extenso descargo en Instagram.
“Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos. Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, reveló sobre el sujeto que la amedrentó.
Y sobre los dichos de la joven de 22 años respecto a las decisiones que fue tomando su padre, el conductor aclaró: “Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”.
Al final, el empresario pidió respeto a su familia ante los hechos: “Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.
El comunicado de Juanita Tinelli sobre las amenazas de muerte que recibió
En su comunicado, Juanita relató que durante mucho tiempo eligió callar, impulsada por el miedo, la costumbre y el deseo de proteger a sus seres queridos. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, expresó.
La joven explicó que la reciente amenaza que recibió marcó un límite para ella y la llevó a comprender que no podía seguir viviendo con temor por decisiones ajenas. “Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”, afirmó.
La presión de llevar el apellido Tinelli y la exposición mediática también formaron parte de su descargo. Juanita manifestó que siempre asumió con orgullo el peso y la historia de su apellido, así como la felicidad que generó en muchas personas. Sin embargo, reconoció que esa misma exposición suele exigir silencio, algo que decidió dejar atrás por respeto tanto a su familia como a sí misma. “Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”, sostuvo.
En otro tramo de su comunicado, la influencer abordó la importancia de cuidar su salud emocional y de poner límites personales. “No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio. Porque guardar lo que duele también destruye”, expresó.
Además, recordó una lección que le transmitió su padre: “Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande, el aprendizaje y hasta cierto punto lo que uno realmente es. Y hoy se lo agradezco porque entiendo que tenía razón. Porque detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir”.