El fuerte descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas de muerte a su hija Juanita

La presión de llevar el apellido Tinelli y la exposición mediática también formaron parte de su descargo. Juanita manifestó que siempre asumió con orgullo el peso y la historia de su apellido, así como la felicidad que generó en muchas personas. Sin embargo, reconoció que esa misma exposición suele exigir silencio, algo que decidió dejar atrás por respeto tanto a su familia como a sí misma. “Entiendo que, por eso, muchas veces se espera silencio. Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”, sostuvo.