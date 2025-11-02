Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

Juanita Tinelli se sinceró sobre su relación con las determinaciones de su padre, Marcelo Tinelli, afirmando directamente que no comparte muchas de las acciones que él tomó en los últimos años. La modelo admitió que priorizó a sus familiares, especialmente a su progenitor, por encima de su propio bienestar personal a lo largo del tiempo. En este proceso de intentar proteger a otros, se olvidó de su salud emocional y de sus propias barreras, las cuales ahora selecciona recuperar firmemente.