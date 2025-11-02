Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

Juanita Tinelli contó que recibió amenazas de muerte y realizó la denuncia formal ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, aunque decidió proteger la identidad del agresor. Las autoridades competentes actuaron con celeridad, le entregaron un botón antipánico a la modelo de 22 años.
Este episodio impulsó a la joven a romper el silencio mediante un extenso mensaje en redes sociales, donde proporcionó su propia versión de lo experimentado dentro del entorno familiar. En el texto, cargado de emoción y sinceridad, Juanita hizo un llamado urgente a recuperar sus límites personales y su salud emocional, las cuales priorizará de ahora en adelante. La hija del empresario y conductor Marcelo Tinelli dejó claro que seguir guardando silencio ya no constituye una opción viable o saludable.
El orgullo y la salud de Juana Tinelli
La joven confesó que, durante mucho tiempo, eligió guardar silencio por temor, costumbre y lealtad hacia sus seres queridos, intentando protegerlos. Aunque asume con orgullo su famoso apellido, a menudo sintió la obligación de permanecer callada para demostrar respeto a sus parientes. Ella mencionó que fue víctima de una amenaza, lo cual resultó suficiente para comprender que no puede seguir viviendo bajo esa constante presión por decisiones que no tomó.
Juanita Tinelli se sinceró sobre su relación con las determinaciones de su padre, Marcelo Tinelli, afirmando directamente que no comparte muchas de las acciones que él tomó en los últimos años. La modelo admitió que priorizó a sus familiares, especialmente a su progenitor, por encima de su propio bienestar personal a lo largo del tiempo. En este proceso de intentar proteger a otros, se olvidó de su salud emocional y de sus propias barreras, las cuales ahora selecciona recuperar firmemente.
El consejo de Marcelo Tinelli a su hija
Curiosamente, Juanita empleó una enseñanza paterna para justificar su accionar actual, a pesar de que su decisión implica un distanciamiento emocional o de opinión. Recordó una frase donde Marcelo Tinelli le aconsejó ir hacia aquello que le cause miedo, pues detrás de esa sensación se encuentra la mayor fortaleza. La joven agradeció el consejo de su progenitor, reconociendo la certeza de sus palabras al encontrar su verdad detrás de la situación actual. En un acto significativo, posterior a su descargo, la modelo suprimió al empresario de sus plataformas sociales.
Al hablar, la joven de 22 años evita generar conflictos o buscar la comprensión absoluta de terceros, pues asegura que solamente necesita expresarse. Ella dejó en claro que su elección de hablar públicamente no surge de un impulso, sino que constituye un acto de madurez y de autodefensa emocional. Afirma que detrás de este gran miedo se manifiestan su verdad, su voz, y el derecho pleno a vivir su vida.