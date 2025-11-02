Secciones
SociedadActualidad

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico

La hija de Marcelo Tinelli rompió el silencio en redes sociales y habló de amenazas, límites y la carga de su apellido.

Juanita Tinelli denunció amenazas de muerte y le dieron un botón antipánico
Hace 14 Min

Juanita Tinelli contó que recibió amenazas de muerte y realizó la denuncia formal ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal, aunque decidió proteger la identidad del agresor. Las autoridades competentes actuaron con celeridad, le entregaron un botón antipánico a la modelo de 22 años.

Cuál es la hierba para el mate que ayuda a combatir enfermedades respiratorias

Este episodio impulsó a la joven a romper el silencio mediante un extenso mensaje en redes sociales, donde proporcionó su propia versión de lo experimentado dentro del entorno familiar. En el texto, cargado de emoción y sinceridad, Juanita hizo un llamado urgente a recuperar sus límites personales y su salud emocional, las cuales priorizará de ahora en adelante. La hija del empresario y conductor Marcelo Tinelli dejó claro que seguir guardando silencio ya no constituye una opción viable o saludable.

El orgullo y la salud de Juana Tinelli

La joven confesó que, durante mucho tiempo, eligió guardar silencio por temor, costumbre y lealtad hacia sus seres queridos, intentando protegerlos. Aunque asume con orgullo su famoso apellido, a menudo sintió la obligación de permanecer callada para demostrar respeto a sus parientes. Ella mencionó que fue víctima de una amenaza, lo cual resultó suficiente para comprender que no puede seguir viviendo bajo esa constante presión por decisiones que no tomó.

Juanita Tinelli se sinceró sobre su relación con las determinaciones de su padre, Marcelo Tinelli, afirmando directamente que no comparte muchas de las acciones que él tomó en los últimos años. La modelo admitió que priorizó a sus familiares, especialmente a su progenitor, por encima de su propio bienestar personal a lo largo del tiempo. En este proceso de intentar proteger a otros, se olvidó de su salud emocional y de sus propias barreras, las cuales ahora selecciona recuperar firmemente.

El consejo de Marcelo Tinelli a su hija

Curiosamente, Juanita empleó una enseñanza paterna para justificar su accionar actual, a pesar de que su decisión implica un distanciamiento emocional o de opinión. Recordó una frase donde Marcelo Tinelli le aconsejó ir hacia aquello que le cause miedo, pues detrás de esa sensación se encuentra la mayor fortaleza. La joven agradeció el consejo de su progenitor, reconociendo la certeza de sus palabras al encontrar su verdad detrás de la situación actual. En un acto significativo, posterior a su descargo, la modelo suprimió al empresario de sus plataformas sociales.

Al hablar, la joven de 22 años evita generar conflictos o buscar la comprensión absoluta de terceros, pues asegura que solamente necesita expresarse. Ella dejó en claro que su elección de hablar públicamente no surge de un impulso, sino que constituye un acto de madurez y de autodefensa emocional. Afirma que detrás de este gran miedo se manifiestan su verdad, su voz, y el derecho pleno a vivir su vida.

Temas Marcelo Tinelli
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La foto y la película
1

La foto y la película

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán
2

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán
3

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club
4

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán
5

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

Dua Lipa, la reina del lifestyle
6

Dua Lipa, la reina del lifestyle

Más Noticias
¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

¿Internet lento? estas son las cuatro cosas que tenés revisar para recuperar la velocidad del Wi Fi

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

San Martín cumple 116 años de historia: los deseos de los hinchas para el futuro del club

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

Los 10 datos clave que dejó el escrutinio definitivo de los comicios en Tucumán

La foto y la película

La foto y la película

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

El efecto Catalán: la salida y la reconfiguración de la oposición en Tucumán

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Catalán deja el Gobierno y se instala en Tucumán

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Comentarios