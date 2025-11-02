Secciones
Esta fruta en el mate puede ayudarte a bajar de peso: ¿cómo agregarla?

La yerba tiene propiedades antioxidantes, es rica en minerales, vitaminas, potasio y magnesio.

El mate es la bebida predilecta de los argentinos. Está presente en las juntadas con amigos y también en las reuniones familiares, además de acompañar las horas de estudio y de trabajo. Además, la yerba tiene propiedades antioxidantes, es rica en minerales, vitaminas, potasio y magnesio, por lo que su consumo forma parte de una alimentación saludable.

Lo cierto es que el mate se puede acompañar de otras hierbas, especias o cáscaras de fruta como café, canela, menta, coco, burro, cáscaras de naranja y de limón, jengibre, o lo que más te guste. Los expertos afirman que es ideal para adelgazar debido a que contiene cafeína, que acelera el metabolismo y quema calorías.

¿Qué se le puede agregar al mate para adelgazar?

Según los nutricionistas, el mate con limón puede ayudarte a bajar de peso. Esto se debe a que la bebida genera saciedad y acelera el metabolismo, por lo que ayuda a quemar más calorías y disminuye la hinchazón en el cuerpo por su acción diurética.

Para elaborar esta infusión, debes llenar tu mate con una cucharadita de té de yerba mate, una cucharada de yerba y medio limón exprimido. Luego, agrega el agua caliente, deja reposar unos minutos y disfruta de su exquisito sabor.

Cabe mencionar que el mate por sí solo ayuda a adelgazar debido a su contenido de cafeína que acelera el metabolismo. Además, esta bebida genera un efecto saciante, ya que retrasa la velocidad del vaciado gástrico.

Asimismo, es capaz de restringir la acumulación de ácido láctico en los músculos, lo que permite tener los niveles de energía elevados y aumentar la quema de grasas y calorías. Por su contneido de antioxidantes, la yerba ayuda a combatir el estrés oxidativo, lo que mejora la salud del organismo.

¿Cuáles son los beneficios de tomar mate con limón?

Ayuda a controlar la grasa: por su contenido de pectina y al ser alcanino, el limón genera saciedad y reduce el peso corporal.

Equilibra el PH de la piel: el limón evita el exceso de acidez en los tejidos y previene enfermedades gástricas.

Estimula el tránsito intestinal: el agua caliente o tibia con jugo de limón estimula las contracciones musculares de la pared intestinal, facilitando la evacuación. Las vitaminas y minerales favorecen la eliminación de toxinas en el intestino.

Desintoxica el cuerpo: el limón es un desintoxicante natural que ataca a las toxinas presentes en el organismo. Además, es un alimento diurético que facilita los procesos de pérdida de peso y depuración.

