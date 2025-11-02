Horóscopo: qué es lo que más enoja a las personas de Escorpio

Este signo de Agua posee una personalidad que va a todo o nada. Cuando se enamoran, entregan todo de sí mismos y esperan lo mismo de su pareja. No les gustan las relaciones casuales, ya que necesitan saber que cuentan con la otra persona en todo momento. Esto también aplica a las amistades porque creen que todo vínculo necesita ser nutrido y requiere de cierto esfuerzo para mantenerse en el tiempo.