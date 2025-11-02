Secciones
El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará se espera un domingo caluroso

La temperatura mínima fue de 18 °C. La nubosidad será variable por la tarde. El pronóstico para el inicio de la semana.

El tiempo en Tucumán: el cielo se despejará se espera un domingo caluroso ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

El cielo se despejará y el calor promete hacerse sentir este domingo en Tucumán, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que anticipa una máxima de 30 °C. Esa tendencia se extenderá en el inicio de la semana, antes del ingreso de un frente lluvioso y frío previsto para la madrugada del miércoles.

El domingo comenzó con mucha nubosidad, que rozó el 85%. La temperatura mínima fue de 18 °C mientras que la humedad fue del 70%. Los vientos fueron moderados desde el sector oeste, mientras que la visibilidad alcanzó poco más de ocho kilómetros.

El cielo se irá despejando con el paso de las horas y para el mediodía se anuncia una media de 25 °C, con una nubosidad del 40% y una humedad superior al 50%. Los vientos soplarán desde el este y seguirán siendo leves.

A la noche las condiciones del tiempo seguirán siendo agradables, con una temperatura de alrededor de 24 °C. La nubosidad será del 40% y la humedad seguirá estable por encima del 60%. Los vientos soplarán desde el noroeste.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncian para el lunes nubosidad variable y mucha humedad. La mínima sería de 15 °C y la máxima de 31 °C. Estas condiciones del tiempo se extenderían hasta el martes, que estaría mayormente nublado. La mínima sería de 16 °C y la máxima de 32 °C, para una jornada que terminaría con lluvias. 

A partir del miércoles, el ingreso de un frente lluvioso provocará tormentas de diferente intensidad que se extenderán hasta la mañana del viernes. Las mínimas de serían entre los 16 °C y 18 °C, mientras que las máximas llegarían a los 23 °C. 

