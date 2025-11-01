Máximo Ledesma le ganó el duelo a Nicolás Sánchez y llevó a Natación y Gimnasia a la final del NOA

En el rugby, las pegadas definen partidos. La precisión y la serenidad de los aperturas juegan su propio duelo. Respiran, miran a la H y lanzan remates que pueden decidir destinos. Cada patada es una lanza directa al corazón del rival, una estocada al ímpetu deportivo. Natación y Gimnasia y Lawn Tennis protagonizaron un enfrentamiento de puntería y temple. Fue el cruce entre Nicolás Sánchez, leyenda de Los Pumas que volvió para seguir escribiendo historia con los “Benjamines”, y Máximo Ledesma, un apertura que regresó al club de sus amores para dejar su huella con los “Blancos”. Un consagrado frente a un emergente. Y, para sorpresa de muchos, Ledesma fue quien salió airoso de este duelo, que terminó 22-19 para los “Blancos”, que volverán a disputar una final del torneo Regional del NOA después de ocho años.