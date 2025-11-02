Recuerdos fotográficos: 1991. Prigogine, el padre de la teoría del caos, en Tucumán

El químico ruso-belga Ilya Prigogine, padre de la teoría del caos, premio Nobel 1977, visitó Tucumán en 1991.

El científico cambió el rostro de la ciencia contemporánea con sus teorías acerca del caos, el orden y el tiempo. Fue especialista en termodinámica de los sistemas apartados del equilibrio (conocido como “física del no equilibrio” y sus nociones revolucionaron la física, que luego extendió a la historia y a la cultura. Decía que “la casi totalidad de los objetos que componen el cosmos están sometidos a la inestabilidad”. Sus estudios lo llevaron a teorías ligadas a la metafísica. “La filosofía es central para entender la relación con la física”, dijo.

El 19 de octubre de 1991, en el rectorado de Rodolfo Campero y Héctor Ostengo, fue distinguido como Doctor Honorario de la Universidad. Ese día pasó del acto en la UNT -en la foto se lo ve al centro, rodeado por Ostengo, Constantino Grosse y Pedro Wenceslao Lobo- a conversar con científicos y docentes.

Luego pidió viajar a los Valles Calchaquíes. “En Tucumán quiero conocer la relación de los antiguos americanos con la naturaleza, que a su vez dependía de su concepto del tiempo. La cultura china concebía a la naturaleza como ordenada por dioses poderosos. El tiempo era eterno, independiente de la naturaleza. En la América precolombina se observa, en cambio, una gran angustia, una sensación interna de tiempo biológico: esos hombres -dijo a LA GACETA-. sentían a la naturaleza. Quiero ver a los ‘suplicantes’ ”.

Los suplicantes son esculturas de hombres de pie o arrodillados, con la vista dirigida al cielo -explicó a LA GACETA luego el arqueólogo Víctor Núñez Regueiro.

No se conocieron otros detalles de la visita del científico al mundo diaguita. Prigogine no volvió a Tucumán. Nacido en Moscú en 1917, falleció en Bruselas en 2003.