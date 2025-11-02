Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

El 10 de diciembre de 2023, con el inicio de la administración de Milei, Francos fue posicionado como ministro del Interior. Durante los primeros meses, el funcionario se desempeñó como uno de los actores relevantes en la relación con el Congreso de la Nación en búsqueda de la aprobación del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.