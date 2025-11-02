Quién es Guillermo Francos y cuál fue su relación con Tucumán

El ahora ex jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, oficializó su renuncia en el Gobierno nacional. El abogado formó parte de la gestión de Javier Milei desde sus inicios, primero como ministro del Interior y luego en el cargo que abandonó el viernes por la noche. El ex funcionario se encargó de llevar adelante el diálogo con las provincias: ¿cómo fue su relación con Tucumán?
En los años 90 fundó, junto a Domingo Cavallo, el partido Acción por la República, por el cual fue elegido diputado nacional en 1997. Además, ocupó roles en la esfera privada, incluyendo vinculaciones con grupos empresariales y directivos en compañías. En 2019 fue designado representante de la Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el gobierno de Alberto Fernández.
El 10 de diciembre de 2023, con el inicio de la administración de Milei, Francos fue posicionado como ministro del Interior. Durante los primeros meses, el funcionario se desempeñó como uno de los actores relevantes en la relación con el Congreso de la Nación en búsqueda de la aprobación del proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
En 2024, Nicolás Posse fue removido de su cargo como jefe de Gabinete de Ministros y fue reemplazado por Francos. Así, todas las competencias que anteriormente pertenecían al Ministerio del Interior, del cual Francos era titular, pasaron a depender de la oficina de la que acabó siendo titular.
En distintas oportunidades, Francos mantuvo reuniones con el gobernador, Osvaldo Jaldo, en pos de negociar obras para la Provincia. Entre ellas, en abril del año pasado los funcionarios firmaron un convenio marco de cooperación entre la Secretaría del Interior del Ministerio del Interior y la Escuela de Gobierno de Tucumán.
Meses después, el ex funcionario nacional recibió a Jaldo con la intención de acordar el traspaso de algunas obras públicas que se encontraban paralizadas. Así fue que se concretó la firma de un convenio de obras que contemplaba una inversión estimada de $120.000 millones, con el propósito de atender rutas provinciales y nacionales, obras de saneamiento de agua y cloaca, y escuelas y viviendas.
En febrero de este año, Francos se reunió con gobernadores dialoguistas. En el caso de Tucumán, se revisó la activación de los plazos para que arranquen las tareas de construcción del acueducto de Vipos. De igual manera, la doble terna “El Bracho-Villa Quinteros” resurgió, con la idea de ampliar la red eléctrica a un vasto sector de la provincia. Asimismo, se habló de acelerar la transferencia de terrenos del Ferrocarril Mitre, como se convino con el Gobierno nacional.