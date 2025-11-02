Carta de Kicillof a Milei: el gobernador bonaerense cuestionó el modelo económico

Por otro lado, Kicillof se refirió al “salvataje” financiero al que recurrió con el presidente estadounidense Donald Trump y consideró que “los dólares de Scott Bessent pueden haber sido eficaces para calmar a los mercados, pero de ninguna manera resuelven los problemas de la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos”. El gobernador también habló de una “injusticia estructural” con respecto a la limitación de fondos a las provincias. “Ese supuesto ahorro nacional está hecho con recursos que le pertenecen al pueblo de mi provincia y de las demás. La Provincia de Buenos Aires es la más poblada del país, la que más produce y la que menos recursos recibe: aporta el 40% de la recaudación nacional y recibe apenas el 7%”, insistió.