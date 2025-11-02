¿Cómo elegir un jardín maternal en Tucumán?

En una situación similar, Tomás Morales Meloni -de dos años- también atraviesa el jardín como descubrimiento. Su mamá, Cynthia Meloni, recuerda el primer día como un quiebre interno. “Él es mi primer hijo y me costó muchísimo tenerlo. Mi madre lo cuidaba pero no quería cargarla con más tareas, yo tenía que volver a trabajar. Si tuviera la chance de no mandarlo desde tan chico, no lo haría, pero no tuve alternativa”, describe. El inicio fue un golpe emocional inesperado: “Tomás lloró, yo lloré más. La seño me lo sacó de los brazos y al otro día me internaron con un síndrome vertiginoso. Fue el estrés. El cuerpo me lo gritó”.