La patologización de las infancias

-Forma parte del “secreto público”. Consultamos médicos, enfermeros, funcionarios, y todos manifestaron su desconocimiento al respecto. Pero hay otro desconocimiento mayúsculo en la historia argentina: el Estado implementó desde fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, una política contra la “minoridad peligrosa” y los niños desobedientes de la autoridad paterna, huérfanos, abandonados, deambuladores, canillitas y los que jugaban con volantines eran llevados al Depósito de Menores de la Policía Federal, orfanatos, Casa de Expósitos, comisarías y a barcos de la Armada. Hechos ocultos de nuestra historia. Invito a revisar también el relato acerca de que este país recibió con los brazos abiertos a los inmigrantes. Basta leer lo que de ellos decían Ramos Mejía, O. Bunge, Cambaceres, Morra y tantos otros.