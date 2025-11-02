Títeres en La Sodería: “Cacarareando”

En una chacra de nuestro campo, una gallina quiere poner un huevo y tener un pollito... pero no es tan fácil. Carola y Felipe, bailando zambas y chacareras, intervendrán en la historia y junto con la titiritera y los chicos buscarán la solución al problema.
Esta es la propuesta de “Cacarareando”, la obra de títeres que Cecilia Piazza, de la compañía rosarina La Hormiga, presentará a las 18 en La Sodería (Juan Posse 1.141). Un simple retablo negro será el lugar desde donde aparecerán todos los personajes y objetos que irán hilvanando esta historia (con bastante de absurdo), para jugar con la idea de que son ellos los que manejan a la titiritera, a la que le piden ayuda para resolver sus problemas.
Piazza maneja títeres de guante, de manopla, manos con elementos, varillas y participación del público para conformar una obra en la que se descubre que, con pocas cosas pero mucha acción, se logra armar una historia rescatando el juego y la imaginación y para valorizar el disfrute de ayudar para que las cosas resulten bien.