Títeres en La Sodería: “Cacarareando”

Esta es la propuesta de “Cacarareando”, la obra de títeres que Cecilia Piazza, de la compañía rosarina La Hormiga, presentará a las 18 en La Sodería (Juan Posse 1.141). Un simple retablo negro será el lugar desde donde aparecerán todos los personajes y objetos que irán hilvanando esta historia (con bastante de absurdo), para jugar con la idea de que son ellos los que manejan a la titiritera, a la que le piden ayuda para resolver sus problemas.