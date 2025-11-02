Show en el Mercedes Sosa: Canticuénticos, de regreso

El grupo santafesino Canticuénticos regresa esta tarde a las 17 al escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martpin 479) para seguir emocionando, divirtiendo y haciendo cantar a grandes y chicos con temas que ya son parte del cancionero familiar y escolar de toda Latinoamérica, como “El monstruo de la laguna”, “Hay secretos”, “Quiero para mí” o “Bate con la cucharita”.
El espectáculo está pensado para toda la familia, con una cuidada puesta en escena, colorido vestuario, instrumentos en vivo y una energía contagiosa que convierte cada función en una experiencia inolvidable a cargo de Ruth Hillar, Laura Ibáñez, Cintia Bertolino, Gonzalo Carmelé, Daniel Bianchi, Nahuel Ramayo y Rocío Solís, con Sebastián Cúneo en producción.
El proyecto artístico comenzó a gestarse en 2007 y luego se trasladó a los escenarios; dos años después se plasmó en su primer disco y los artistas nunca dejaron de actuar y lanzar nuevas propuestas, que incluye libros con un fondo pedagógico, encuentros y talleres.