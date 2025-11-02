Show en el Mercedes Sosa: Canticuénticos, de regreso

El grupo santafesino Canticuénticos regresa esta tarde a las 17 al escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martpin 479) para seguir emocionando, divirtiendo y haciendo cantar a grandes y chicos con temas que ya son parte del cancionero familiar y escolar de toda Latinoamérica, como “El monstruo de la laguna”, “Hay secretos”, “Quiero para mí” o “Bate con la cucharita”.