Secciones
CulturaTeatro

Show en el Mercedes Sosa: Canticuénticos, de regreso
Show en el Mercedes Sosa: Canticuénticos, de regreso
Hace 6 Hs

El grupo santafesino Canticuénticos regresa esta tarde a las 17 al escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martpin 479) para seguir emocionando, divirtiendo y haciendo cantar a grandes y chicos con temas que ya son parte del cancionero familiar y escolar de toda Latinoamérica, como “El monstruo de la laguna”, “Hay secretos”, “Quiero para mí” o “Bate con la cucharita”.

El espectáculo está pensado para toda la familia, con una cuidada puesta en escena, colorido vestuario, instrumentos en vivo y una energía contagiosa que convierte cada función en una experiencia inolvidable a cargo de Ruth Hillar, Laura Ibáñez, Cintia Bertolino, Gonzalo Carmelé, Daniel Bianchi, Nahuel Ramayo y Rocío Solís, con Sebastián Cúneo en producción.

El proyecto artístico comenzó a gestarse en 2007 y luego se trasladó a los escenarios; dos años después se plasmó en su primer disco y los artistas nunca dejaron de actuar y lanzar nuevas propuestas, que incluye libros con un fondo pedagógico, encuentros y talleres.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Sweet Charity”: el fenómeno de Broadway que triunfa en Tucumán

“Sweet Charity”: el fenómeno de Broadway que triunfa en Tucumán

Los desafíos de construir un mercado del arte

Los desafíos de construir un mercado del arte

Arte: mención especial para Marcela Chichizola en Florencia

Arte: mención especial para Marcela Chichizola en Florencia

Lo más popular
Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet
1

Cuatro películas para ver en Netflix con las mejores puntuaciones en internet

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina
2

Si sos adulto mayor, el entrenamiento de fuerza debe ser primordial en la rutina

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución
3

Si el perro descansa sobre tu ropa, castigarlo es la peor solución

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo
4

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026
5

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende
6

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Más Noticias
El futuro no será binario: ¿por qué tu cerebro analógico necesita entender el mundo cuántico?

El futuro no será binario: ¿por qué tu cerebro analógico necesita entender el mundo cuántico?

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Cómo evitar la salmonela al hacer mayonesa casera con huevo

Estos son los cuatro colores que elige para vestirse la gente exitosa, según la psicología

Estos son los cuatro colores que elige para vestirse la gente exitosa, según la psicología

Ni sandía ni espárragos: cinco alimentos que evitan la retención de líquidos en las mujeres

Ni sandía ni espárragos: cinco alimentos que evitan la retención de líquidos en las mujeres

Qué aceite es mejor para tu salud: lo que recomiendan los especialistas

Qué aceite es mejor para tu salud: lo que recomiendan los especialistas

Con estas señales te avisa tu cuero cabelludo que necesita un lavado urgente

Con estas señales te avisa tu cuero cabelludo que necesita un lavado urgente

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Por qué hay que poner una rama de romero en el lavarropas: un truco natural que sorprende

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Adiós a la minifalda: la prenda que toma su lugar y marca tendencia en el verano 2026

Comentarios