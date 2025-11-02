La IA al Gobierno, los Humanos al Poder

Nuevas versiones de Braden o Perón, que cambiaron al primero por el actual secretario del tesoro norteamericano Scott Bessent abundaron en redes sociales y otros medios digitales. Consignas que buscan la creación de un Estado Palestino o slogans de campaña aptos para elecciones ejecutivas, tuvieron el beneplácito de los candidatos que los subieron al debate en calidad de polizones.