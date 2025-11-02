Pedro Mairal: “Quería mostrar la experiencia de los jóvenes cuando se asoman al mundo”

-La palabra “voces” me parece clave porque fue lo que me pasó. No escuchar voces desde un punto de vista medio esquizoide, pero sí sentir un llamado hacia esas voces como una presencia de necesidad de ser escritas. Primero apareció la voz de Thiago, que es un chico de 19 años, que está en carne viva -se acaba de morir la madre cuando el padre lo lleva de vacaciones -va con su padre, con la novia del padre y con su medio hermano- a un lugar donde no tiene muchas ganas de ir; ahí salió esa voz de un chico enojado. Y de esa voz de Thiago surgió también ese amigo que está estudiando en un lugar muy lejos, casi en el límite de Canadá, un lugar helado, simultáneo, porque en el principio de la novela es enero. El calor en la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo es enero en Wisconsin. Un lugar congelado con una soledad muy grande. Y de la voz de Thiago apareció no la voz sino el personaje de Bruno. Y a su vez, en esa primera parte, el personaje de Pilar entra dando una patada en la puerta del baño donde estaba Thiago. La voz de Pilar me dio más trabajo, porque no estaba tan clara, y además se me iba la voz de Thiago.