Alberdi, el musical

En lugar de trazar una biografía lineal, el autor privilegia al Alberdi que interactuaba con personajes de la época como Facundo Quiroga, Vicente Fidel López, Miguel Cané, Mariquita Sánchez de Thompson; sus dos principales compañeros de la Generación del 37: Esteban Echeverría y Juan María Gutiérrez; Juan Manuel de Rosas (a quien luego de comprenderlo, lo enfrenta, parte al exilio y lo vuelve a encontrar para reconciliarse en Inglaterra); Domingo Faustino Sarmiento (con los vaivenes de la relación entre dos genios); Justo José de Urquiza (y el vínculo crucial posterior a la batalla de Caseros); Bartolomé Mitre (desde compartir redacción de un diario en Uruguay, hasta discrepar sobre el rol de Buenos Aires); Nicolás Avellaneda (el tucumano cuyo padre, Marco, había sido muy cercano a JBAlberdi); José de San Martín (a quien Alberdi visita en Francia y cuya aparición desató la euforia del público); y una cita a Manuel Belgrano, quien había sido amigo del padre de Alberdi (Salvador).