Secciones
DeportesRugby

Los Naranjitas debutaron con un triunfo en el Campeonato Argentino

En Cardenales, el seleccionado tucumano venció 41-31 a Cuyo por la primera fecha del Campeonato Argentino Juvenil M-17.

Los Naranjitas debutaron con un triunfo en el Campeonato Argentino LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Criterio, garra y jerarquía. Ante su gente, Los Naranjitas supieron lidiar con la presión del debut y golpearon a Cuyo en los momentos justos. El encuentro correspondiente a la primera fecha del Campeonato Argentino M-17 no se definió hasta los últimos minutos, cuando un drop preciso de Walter Ojeda -la figura del partido con 19 puntos- sentenció el marcador 41-31 a favor de los tucumanos. 

El partido, de trámite parejo, amaneció al local durante los primeros segundos: un prolijo scrum a favor de Cuyo en su propio campo habilitó a Ignacio Laborde -también de destacada actuación-, quien ganó metros para que Lucas Guerra apoyara el primer try del encuentro. La respuesta naranja fue inmediata: luego de una serie de pick and go, Mateo de Piero anotó la igualdad. 

La lógica de los primeros minutos se mantuvo a lo largo del encuentro: ambos equipos apostaron por la frontalidad, a costa de algunas imprecisiones. A los 14 minutos, se generó la jugada del partido. José Ignacio Chein recibió un kick a pocos metros de su in-goal. “Hacela fácil”, le indicaron desde el banco, pero el apertura desacató la orden: amagó una patada profunda e inventó una jugada fantástica, se sacó dos rivales de encima y se apoyó en el capitán Juan Bautista Maris, quien asistió con claridad por el lado ciego a Alberto Colombres Garmendia para correr con espacio y apoyar ante el rugido de la tribuna. Ejecución top por parte de los juveniles tucumanos. 

El primer tiempo finalizó en tablas, 17-17, pero dejó la sensación de que Tucumán, si afinaba detalles, lo podía ganar. Y así fue. Shows de tries de Nicolás Acuña, Francisco Guillermo Agüero, Mastrolorenzo y Ojeda, que aportaron tranquilidad al banco naranja. Del lado de la visita, Teo Bartolini -hermano de Tomás Bartolini, hooker de Tarucas- tenía otros planes. Tres anotaciones del primera línea pusieron en a tiro a los mendocinos, que descontaron 38-31 a tan solo algunos minutos del final.

Sin embargo, las dudas fueron despejadas por Ojeda, el fullback de Tucumán Rugby, que con un drop excepcional liquidó el partido a favor de los tucumanos. “Estoy muy contento por el resultado. Hay que mejorar físicamente, pero a este nivel vamos por el buen camino. A mí me tocó hacer los puntos, pero esto es gracias al laburo de todos”, analizó el back al finalizar el partido. 

Emilio Valdez, head coach del seleccionado, fue más a fondo en la cuestión “Estos chicos pusieron lo que hay que poner. Ganamos los uno versus uno y los puntos de encuentro y, desde ahí, construimos y generamos. Elaboramos muy buenas primeras fases, los chicos lo hicieron muy bien”, explicó el entrenador tucumano.

El próximo sábado a las 16 el elenco tucumano visitará a Rosario por la segunda fecha del campeonato argentino. De esa manera, tras subirse al podio en la última edición, Los Naranjitas quieren volver a ser protagonistas y, por qué no, soñar con volver a levantar un título juvenil luego de siete años. 

Temas Alberto Colombres GarmendiaLos NaranjitasArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Siete tucumanos en la nueva concentración de Los Pumitas

Siete tucumanos en la nueva concentración de Los Pumitas

Los Naranjitas M-17 ponen primera ante Cuyo: “Queremos un equipo que represente la historia de Tucumán”

Los Naranjitas M-17 ponen primera ante Cuyo: “Queremos un equipo que represente la historia de Tucumán”

“Todo lo que hago es por Los Pumas”: la historia detrás del mejor momento de Mateo Carreras

“Todo lo que hago es por Los Pumas”: la historia detrás del mejor momento de Mateo Carreras

Lo más popular
Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán
1

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?
2

¿Y si los 11 millones que no votaron son los que “la ven”?

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia
3

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?
4

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
5

Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo
6

El gabinete rindió cuentas de la gestión ante Jaldo

Más Noticias
Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia jugarán la final del Regional del NOA

Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia jugarán la final del Regional del NOA

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

La “rodada del terror” atemorizó a los tucumanos en la noche de Halloween

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Ritual del 1° de noviembre con laurel y fuego: cómo atraer energía positiva y purificar el ambiente

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

Conmoción en un crucero: se olvidaron de una pasajera de 80 años y murió en una isla

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Cómo fue la cena de Milei y Macri en Olivos: ¿alianza en medio de la tormenta política?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Cimbronazo en el Gobierno por la renuncia de Francos y de Catalán

Comentarios