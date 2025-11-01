Los Naranjitas debutaron con un triunfo en el Campeonato Argentino

Criterio, garra y jerarquía. Ante su gente, Los Naranjitas supieron lidiar con la presión del debut y golpearon a Cuyo en los momentos justos. El encuentro correspondiente a la primera fecha del Campeonato Argentino M-17 no se definió hasta los últimos minutos, cuando un drop preciso de Walter Ojeda -la figura del partido con 19 puntos- sentenció el marcador 41-31 a favor de los tucumanos.
El partido, de trámite parejo, amaneció al local durante los primeros segundos: un prolijo scrum a favor de Cuyo en su propio campo habilitó a Ignacio Laborde -también de destacada actuación-, quien ganó metros para que Lucas Guerra apoyara el primer try del encuentro. La respuesta naranja fue inmediata: luego de una serie de pick and go, Mateo de Piero anotó la igualdad.
La lógica de los primeros minutos se mantuvo a lo largo del encuentro: ambos equipos apostaron por la frontalidad, a costa de algunas imprecisiones. A los 14 minutos, se generó la jugada del partido. José Ignacio Chein recibió un kick a pocos metros de su in-goal. “Hacela fácil”, le indicaron desde el banco, pero el apertura desacató la orden: amagó una patada profunda e inventó una jugada fantástica, se sacó dos rivales de encima y se apoyó en el capitán Juan Bautista Maris, quien asistió con claridad por el lado ciego a Alberto Colombres Garmendia para correr con espacio y apoyar ante el rugido de la tribuna. Ejecución top por parte de los juveniles tucumanos.
El primer tiempo finalizó en tablas, 17-17, pero dejó la sensación de que Tucumán, si afinaba detalles, lo podía ganar. Y así fue. Shows de tries de Nicolás Acuña, Francisco Guillermo Agüero, Mastrolorenzo y Ojeda, que aportaron tranquilidad al banco naranja. Del lado de la visita, Teo Bartolini -hermano de Tomás Bartolini, hooker de Tarucas- tenía otros planes. Tres anotaciones del primera línea pusieron en a tiro a los mendocinos, que descontaron 38-31 a tan solo algunos minutos del final.
Sin embargo, las dudas fueron despejadas por Ojeda, el fullback de Tucumán Rugby, que con un drop excepcional liquidó el partido a favor de los tucumanos. “Estoy muy contento por el resultado. Hay que mejorar físicamente, pero a este nivel vamos por el buen camino. A mí me tocó hacer los puntos, pero esto es gracias al laburo de todos”, analizó el back al finalizar el partido.
Emilio Valdez, head coach del seleccionado, fue más a fondo en la cuestión “Estos chicos pusieron lo que hay que poner. Ganamos los uno versus uno y los puntos de encuentro y, desde ahí, construimos y generamos. Elaboramos muy buenas primeras fases, los chicos lo hicieron muy bien”, explicó el entrenador tucumano.
El próximo sábado a las 16 el elenco tucumano visitará a Rosario por la segunda fecha del campeonato argentino. De esa manera, tras subirse al podio en la última edición, Los Naranjitas quieren volver a ser protagonistas y, por qué no, soñar con volver a levantar un título juvenil luego de siete años.