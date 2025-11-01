Los Naranjitas debutaron con un triunfo en el Campeonato Argentino

La lógica de los primeros minutos se mantuvo a lo largo del encuentro: ambos equipos apostaron por la frontalidad, a costa de algunas imprecisiones. A los 14 minutos, se generó la jugada del partido. José Ignacio Chein recibió un kick a pocos metros de su in-goal. “Hacela fácil”, le indicaron desde el banco, pero el apertura desacató la orden: amagó una patada profunda e inventó una jugada fantástica, se sacó dos rivales de encima y se apoyó en el capitán Juan Bautista Maris, quien asistió con claridad por el lado ciego a Alberto Colombres Garmendia para correr con espacio y apoyar ante el rugido de la tribuna. Ejecución top por parte de los juveniles tucumanos.