Los “Naranjitas”, con plantel confirmado para el Argentino de Selecciones Sub-19 de hockey

El combinado tucumano viajará a Mendoza con grandes expectativas, bajo la conducción de Sebastián Molina y Cristian Leyes, del 22 al 25 de octubre.

Los "Naranjitas", con plantel confirmado para el Argentino de Selecciones Sub-19 de hockey
Hace 3 Hs

El seleccionado tucumano Sub-19 de hockey sobre césped ya tiene todo listo para afrontar el Argentino de Selecciones que se jugará en Mendoza. Los “Naranjitas” buscarán mejorar su última actuación y subirse al podio en un certamen que reunirá a los mejores equipos del país entre el 22 y el 25 de octubre.

Sebastián Molina y Cristian Leyes serán los entrenadores del conjunto, acompañados por Martín Brunet como preparador físico y Rodrigo Martínez como jefe de equipo. En total, convocaron a 20 jugadores y tres reservas para representar a Tucumán.

La mayoría de los citados cuenta con experiencia previa en el torneo, ya que participaron en el Argentino Sub-19 del año pasado. Solo cuatro debutarán en esta edición: Joaquín Godoy Sánchez, Lautaro Carranza, Mateo Bustos y Matías Sosa, todos con destacadas actuaciones recientes en el torneo local.

De los 16 restantes, ocho integraron el seleccionado principal que finalizó sexto en 2024: Ignacio Brandán, Agustín Paz Posse, Alejo Álvarez Amaya, Facundo Molina, Germán Ignes, Thiago Aparicio, Augusto Villagra y Lucas Blanco, quien fue el goleador de aquel torneo.

Objetivo en Mendoza

Además, se suman Octavio González Papi, Ezequiel Pantoja, Santiago Salas, Luciano Molina, Gastón Yala, Ramiro Díaz y Bautista Campos. Como reservas estarán Luca Dulor, Santiago Luna y Esteban Boix, todos preparados ante cualquier baja. La ilusión está intacta: los “Naranjitas” quieren dejar el nombre de Tucumán bien alto.

Comentarios