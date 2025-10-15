Los “Naranjitas”, con plantel confirmado para el Argentino de Selecciones Sub-19 de hockey

El seleccionado tucumano Sub-19 de hockey sobre césped ya tiene todo listo para afrontar el Argentino de Selecciones que se jugará en Mendoza. Los “Naranjitas” buscarán mejorar su última actuación y subirse al podio en un certamen que reunirá a los mejores equipos del país entre el 22 y el 25 de octubre.
Sebastián Molina y Cristian Leyes serán los entrenadores del conjunto, acompañados por Martín Brunet como preparador físico y Rodrigo Martínez como jefe de equipo. En total, convocaron a 20 jugadores y tres reservas para representar a Tucumán.
La mayoría de los citados cuenta con experiencia previa en el torneo, ya que participaron en el Argentino Sub-19 del año pasado. Solo cuatro debutarán en esta edición: Joaquín Godoy Sánchez, Lautaro Carranza, Mateo Bustos y Matías Sosa, todos con destacadas actuaciones recientes en el torneo local.
De los 16 restantes, ocho integraron el seleccionado principal que finalizó sexto en 2024: Ignacio Brandán, Agustín Paz Posse, Alejo Álvarez Amaya, Facundo Molina, Germán Ignes, Thiago Aparicio, Augusto Villagra y Lucas Blanco, quien fue el goleador de aquel torneo.
Objetivo en Mendoza
Además, se suman Octavio González Papi, Ezequiel Pantoja, Santiago Salas, Luciano Molina, Gastón Yala, Ramiro Díaz y Bautista Campos. Como reservas estarán Luca Dulor, Santiago Luna y Esteban Boix, todos preparados ante cualquier baja. La ilusión está intacta: los “Naranjitas” quieren dejar el nombre de Tucumán bien alto.