DeportesRugby

Natación dio el golpe en el final y eliminó a Lawn Tennis

Los “Blancos” se impuso 21-19 y jugará la final del Regional del NOA. Máximo Ledesma marcó el penal decisivo en los últimos minutos

FOTO LA GACETA / Osvaldo Ripoll. FOTO LA GACETA / Osvaldo Ripoll.
Hace 1 Hs

En un cierre cargado de tensión, Natación y Gimnasia consiguió una victoria épica por 21-19 sobre Lawn Tennis y se clasificó a la final del Regional del NOA. El conjunto del parque dio vuelta el resultado en los minutos finales gracias a la precisión de Máximo Ledesma, autor del penal que definió la historia.

El partido había comenzado favorable para los "Benjamines", que se fueron al descanso 13-9 arriba con un try de Stefano Ferro y ocho puntos de Nicolás Sánchez (dos penales y una conversión). Sin embargo, en el complemento Natación ajustó su defensa, aprovechó los errores rivales y mantuvo el pulso del encuentro desde el pie de su apertura.

Ledesma, que ya había anotado todos los puntos del primer tiempo, volvió a ser determinante con su efectividad y serenidad bajo presión. Con este triunfo, Natación se metió nuevamente entre los mejores del norte y ahora espera rival para disputar el título del torneo más importante de la región. 

Temas Club Natación y GimnasiaNicolás SánchezTucumán Lawn Tennis ClubTorneo Regional de RugbyMáximo LedesmaArgentinaRegional del NOA
