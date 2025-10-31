Secciones
Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que tendría una relación con Franco Colapinto

La artista uruguaya fue vista junto al piloto de Fórmula 1 en un boliche en México y surgieron los rumores de romance.

Hace 2 Hs

En las últimas horas, el nombre de Meri Deal se volvió tendencia en redes sociales tras ser vinculada sentimentalmente con el piloto argentino Franco Colapinto. Un video grabado en un boliche de México los mostró muy cerca, entre risas, abrazos y un beso que encendió las versiones de romance. Desde entonces, todos quieren saber quién es la artista uruguaya que habría conquistado al corredor de Fórmula 1.

El jueves pasado, al aire de LAM (América), Pepe Ochoa mostró los videos en los que se puede ver al piloto de Alpine y a la cantante juntos en la discoteca. "Lo primero que se vio es un video que es un coqueteo”, explicó el panelista mientras mostraban las imágenes. “¿Qué sería coqueteo?“, le preguntó Ángel de Brito: . ”Nada, te hablo un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó“, explicó Ochoa.

“Empezaron a charlar y este video es el video del beso. Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. También hay una foto donde él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”, concluyó Ochoa mientras mostraban las fotos y los videos en vivo.

Quién es Meri Deal, la cantante que tendría una relación con Franco Colapinto

María Inés Deal Herrán, más conocida como Meri Deal, nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay, y creció en El Pinar, en el departamento de Canelones. Desde muy pequeña mostró interés por el canto, el piano, la guitarra y la composición. Estudió en The British Schools, donde se formó en solfeo y continuó perfeccionándose en guitarra y piano. Su propuesta musical combina pop latino con matices de reguetón, dembow, pop urbano y una base de formación clásica. 

En 2013, mientras aún cursaba el colegio, fue invitada por su primo Bautista Mascia —ganador de Gran Hermano— a sumarse como vocalista al grupo uruguayo de cumbia pop Toco para vos. Con la banda alcanzaron gran popularidad en Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay gracias a temas como “Solo necesito”.

En febrero de 2019, Meri dio el salto como artista solista al abrir el show de Ed Sheeran en Montevideo, un punto de inflexión en su carrera. Más tarde firmó con sellos discográficos internacionales, se mudó a Ciudad de México y lanzó su primer álbum, Amores Náufragos, en 2023.

