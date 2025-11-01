El viudo de Adelfa salió de la cárcel, se casó con un hombre y teme que le roben la herencia

Reinaldo Wabeke (42) sigue siendo un personaje rodeado de polémica, más de 17 años después de que su historia conmoviera y escandalizara al país. Tenía apenas 24 años cuando se casó con Adelfa Volpe, una mujer de 82, con quien mantenía un vínculo desde la infancia y cuya fortuna heredó tras su muerte. Hoy, después de cumplir una condena por narcotráfico y volver a casarse, su vida vuelve a ocupar los titulares, marcada por el amor, la desconfianza y el temor a perderlo todo.