Cuatro días de mini vacaciones: cuándo es el próximo fin de extra largo de noviembre

Con el 2025 en su recta final, la mirada de los argentinos se centra en la próxima oportunidad para un merecido descanso: uno de los últimos fines de semana largos del año. Noviembre tendrá feriados y se presenta como el mes ideal para planificar una escapada antes del inminente cierre de las actividades anuales.
Según la información oficial disponible en argentina.gob.ar, el undécimo mes del calendario contará con cuatro días consecutivos de asueto. Este descanso prolongado es el resultado de la combinación de un feriado trasladable y un día no laborable con fines turísticos, garantizando un "finde XL" imperdible.
Este período no solo beneficia a los trabajadores con una pausa necesaria antes del cierre del ciclo laboral y escolar, sino que también genera gran expectativa en el sector turístico, ya que estos fines de semana largos son clave para impulsar la economía local en los destinos de escapadas cortas.
Cuándo es el próximo finde XL para despejarse
Según el cronograma oficial, el viernes 21 de noviembre de 2025 será un día no laborable con fines turísticos, también conocido como “puente”. En tanto, el lunes 24 de noviembre se trasladará a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, originalmente prevista para el jueves 20.
De esta manera, se conforma un fin de semana extra largo que incluirá el viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, marcando el último descanso extendido del año.
La confirmación fue realizada a través de la página oficial del Gobierno, donde se detallan todos los feriados nacionales y días no laborables que rigen durante 2025, permitiendo que tanto el sector privado como el público puedan organizarse con antelación.
Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos
Durante los feriados nacionales, ya sean inamovibles o trasladables, se debe respetar el descanso dominical, y si un empleado trabaja en esos días, tiene derecho a percibir el doble de su salario habitual por esa jornada laboral.
Por otro lado, un día no laborable es aquel en el cual el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no.
A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables no existe obligatoriedad de suspender las actividades laborales, y los empleados que trabajen en esos días percibirán un salario normal, sin el adicional correspondiente al feriado trabajado.
Para graficar con un ejemplo: es lo que pasa con el Jueves Santo (no hay clases, atención bancaria ni administración pública) y el Viernes Santo (feriado).