Cuántos kilómetros hay que caminar para bajar un kilo: la distancia exacta que ayuda a perder peso

Tiempo y velocidad, dos factores clave.

Hace 31 Min

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizar actividad física moderada durante al menos 150 minutos semanales o 75 minutos de ejercicio intenso es fundamental para una vida saludable.

Caminar, además de ser accesible, tiene múltiples beneficios: reduce el riesgo de diabetes, fortalece músculos y articulaciones, mejora la salud cardiorrespiratoria, controla el colesterol y ayuda a reducir el estrés y la ansiedad.

Pero ¿cuánta distancia es necesario caminar para adelgazar un kilo de peso? A continuación, detallamos cómo se puede alcanzar este objetivo, teniendo en cuenta factores como el peso corporal, el ritmo al caminar y las calorías necesarias.

¿Cuántas calorías se queman al caminar?

La quema de calorías durante una caminata depende del peso de cada persona y del ritmo de la caminata. Un estudio de la Harvard Medical School indica que una persona de 56 kg que camina a un ritmo moderado de 5 km/h quema unas 107 calorías en 30 minutos.

Para alguien de 70 kg, esta cifra aumenta a 133 calorías, y para una persona de 85 kg, la quema asciende a 159 calorías. Si el ritmo es más vigoroso, de 7 km/h, los valores suben a 135, 175 y 189 calorías, respectivamente, en esos mismos pesos.

La distancia exacta que debes caminar para adelgazar un kilo

Estos cálculos permiten aproximar el tiempo necesario para perder un kilo. Por ejemplo, una persona de 56 kg tendría que caminar cerca de 180 kilómetros (unas 36 horas) a un ritmo moderado para alcanzar las 7,700 calorías quemadas.

Si aumentara la intensidad a 7 km/h, reduciría el tiempo necesario a alrededor de 28 horas o 196 kilómetros.

Este gasto calórico varía para personas de diferentes pesos: alguien de 70 kg necesitaría unos 145 km a ritmo moderado, mientras que una persona de 85 kg alcanzaría la meta de calorías en unos 120 km caminando a un ritmo moderado.

Plan de caminata para perder un kilo al mes

Para quienes buscan una meta de pérdida de peso más gradual, como un kilo al mes, es recomendable caminar una hora diaria, seis días a la semana.

Esto acumula aproximadamente 24 horas mensuales, suficientes para quemar una cantidad considerable de calorías. Una estimación del gasto calórico mensual para diferentes pesos y velocidades es:

Cuánto caminar para quemar 500 calorías

Persona de 56 kg: 5,100 calorías (5 km/h) o 6,600 calorías (7 km/h)

Persona de 70 kg: 6,370 calorías (5 km/h) o 8,400 calorías (7 km/h)

Persona de 85 kg: 7,700 calorías (5 km/h) o 9,200 calorías (7 km/h)

Para quienes desean una pérdida más rápida de un kilo a la semana, se requeriría una caminata diaria de aproximadamente cuatro horas, lo que puede ser desafiante para la mayoría.



Temas El PaísOrganización Mundial de la Salud
