Cuidar la memoria a diario: los cinco hábitos que previenen el deterioro cognitivo

La calidad del sueño es uno de los factores más influyentes en la consolidación de la memoria. Durante las horas de sueño profundo, el cerebro procesa la información del día y la transfiere a la memoria de largo plazo. La recomendación de los expertos es dormir entre 7 y 8 horas de manera continua, evitando el uso de pantallas antes de dormir para mejorar la calidad del descanso.