Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador

El padre de dos hermanos, al saber que la Policía los estaba buscando por el homicidio de José Antonio Romano, los entregó a la Policía. El análisis de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad ayudaron a identificar a los autores. Uno sería acusado de homicidio; el otro, de encubrirlo.

LA ESCENA DEL CRIMEN. El contador José Antonio Romano fue asesinado en la planta alta de su casa las 2 del domingo pasado. LA ESCENA DEL CRIMEN. El contador José Antonio Romano fue asesinado en la planta alta de su casa las 2 del domingo pasado.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs
