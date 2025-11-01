Dos aros brillantes, claves para detener a los acusados del crimen del contador
El padre de dos hermanos, al saber que la Policía los estaba buscando por el homicidio de José Antonio Romano, los entregó a la Policía. El análisis de las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad ayudaron a identificar a los autores. Uno sería acusado de homicidio; el otro, de encubrirlo.
LA ESCENA DEL CRIMEN. El contador José Antonio Romano fue asesinado en la planta alta de su casa las 2 del domingo pasado.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular