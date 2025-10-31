Yandel regresa a la Argentina con una propuesta inédita: un show sinfónico en el Arena de Buenos Aires

Yandel vuelve a la Argentina y promete sorprender a sus seguidores con una propuesta única. El artista boricua, una de las leyendas más importantes del reggaetón, anunció que se presentará el 11 de febrero en el Arena de Buenos Aires con un concierto sinfónico, en el que estará acompañado por una orquesta en vivo para interpretar sus mayores éxitos.