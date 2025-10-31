Yandel regresa a la Argentina con una propuesta inédita: un show sinfónico en el Arena de Buenos Aires

Yandel vuelve a la Argentina y promete sorprender a sus seguidores con una propuesta única. El artista boricua, una de las leyendas más importantes del reggaetón, anunció que se presentará el 11 de febrero en el Arena de Buenos Aires con un concierto sinfónico, en el que estará acompañado por una orquesta en vivo para interpretar sus mayores éxitos.
El espectáculo, titulado “Yandel Sinfónico”, incluirá versiones renovadas de sus temas más emblemáticos y también algunos de los hits que compuso junto a Wisin, su histórico compañero en “El Dúo de la historia”. La producción promete ser de altísimo nivel, con decenas de músicos en escena y arreglos de cuerda y viento que combinarán la potencia del reggaetón con la elegancia de la música clásica.
La preventa de entradas se habilitará el 3 de noviembre a las 13, mientras que la venta general estará disponible poco después, según informaron los organizadores.
A sus 48 años, Yandel continúa reinventándose y explorando nuevos formatos. Este innovador proyecto, que ya tuvo su estreno en Miami y recorrerá distintas ciudades del mundo, consolida su lugar como uno de los artistas más versátiles y creativos del género urbano.
El intérprete de “Encantadora” y “Hasta abajo” llega a Buenos Aires luego de recibir dos nominaciones a los Latin GRAMMY 2025 por su colaboración con Tego Calderón en el tema “Reggaetón Malandro”.
Con “Yandel Sinfónico”, el puertorriqueño invita a sus fans argentinos a vivir una experiencia inédita, donde la energía del reggaetón se fusionará con la fuerza de una orquesta para crear una noche inolvidable.