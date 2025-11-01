Zafra 2025: con un avance de casi el 99,5%, solo dos ingenios continúan moliendo en Tucumán

La zafra 2025 entra en su etapa final en Tucumán, con la mayoría de los ingenios concluyendo o habiendo concluido su molienda. Y como el NOA produce azúcar, energía y alcohol a partir de la caña de azúcar resulta importante hacer un análisis de los datos que deja esta campaña.
Este, precisamente, se desarrolla en un informe realizado por el personal del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat). El documento indica que en nuestra provincia solo dos ingenios continúan en zafra: La Florida y Leales. Otros 12 ya dejaron de moler: Santa Bárbara, Ñuñorco, La Trinidad, La Corona, Marapa, Santa Rosa, Famaillá, Aguilares, Bella Vista, Concepción, Cruz Alta y La Providencia.
Más molienda
Con la finalización de todos estos se evaluaron los resultados productivos finales, que muestran que algunos ingenios se destacaron por superar los valores obtenidos en la zafra 2024. Por ejemplo, el ingenio Santa Rosa finalizó su molienda de caña bruta con un total de 1.362.310 toneladas, lo que representa un incremento de 206.714 toneladas respecto a la campaña 2024: un 18% más. La Corona alcanzó las 934.949 toneladas de caña molida, con una diferencia de 113.084 toneladas y un crecimiento de un 14% en comparación con el año anterior. Santa Bárbara molió 767.154 toneladas; 115.898 toneladas más que lo producido la campaña pasada, un aumento de un 18%.
Algunas plantas productoras lograron una zafra con más días de molienda, tal es el caso de Ñuñorco, que sumó 24 días, y Famaillá, con 19 días más que en la zafra anterior.
Las condiciones climáticas resultaron favorables, no se registraron lluvias significativas que afectaran la molienda, ni heladas severas. Esto permitió mantener un buen ritmo sostenido de molienda, con paradas solo por motivos técnicos, previamente programadas.
Estimación inicial
En agosto la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) había actualizado la estimación inicial de caña molida bruta a 17.600.000 de toneladas disponibles. Al 28 de octubre, los ingenios comunicaron al Ipaat que en 202 días de actividad llevaban moliendo 17.502.927 toneladas de caña bruta, lo que presenta un 99,45% de avance de cosecha.
Respecto de la caña molida bruta, el volumen registrado representa un incremento de un 6%, en comparación con la campaña anterior.
En cuanto a la producción de azúcar, se lograron 1.295.251 toneladas de azúcar físico. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios: azúcar blanco común tipo A (807.154 toneladas), azúcar crudo (300.567 toneladas), azúcar orgánico (16.645 toneladas) y azúcar refinado (170.885 toneladas).
Provincias vecinas
En lo que respecta a la zafra 2025 en Salta y en Jujuy, durante los últimos días los ingenios Río Grande (Jujuy), La Esperanza (Jujuy) y San Isidro (Salta) comunicaron al Ipaat la finalización de su zafra. Actualmente, continúa en actividad los ingenios Seaboard, en Salta, y Ledesma, en Jujuy.
En cuanto a las estimaciones de materia prima disponible, las entidades que representan a los ingenios de esas provincias habían informado 7.500.000 toneladas. Las fábricas comunicaron al Ipaat que hasta la fecha llevan moliendo 7.008.904 toneladas de caña bruta, en un total de 166 días de actividad. Este número presenta un avance del 93,45%, respecto de la mencionada estimación.
En cuanto la producción, en los ingenios de Salta y de Jujuy se lograron 495.583 toneladas de azúcar físico. Esta cifra representa la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios: azúcar blanco (98.039 toneladas), azúcar crudo (125.299 toneladas), azúcar orgánico (103.339 toneladas), y azúcar refinado (165.457 toneladas).