Zafra 2025: con un avance de casi el 99,5%, solo dos ingenios continúan moliendo en Tucumán

Más molienda

Con la finalización de todos estos se evaluaron los resultados productivos finales, que muestran que algunos ingenios se destacaron por superar los valores obtenidos en la zafra 2024. Por ejemplo, el ingenio Santa Rosa finalizó su molienda de caña bruta con un total de 1.362.310 toneladas, lo que representa un incremento de 206.714 toneladas respecto a la campaña 2024: un 18% más. La Corona alcanzó las 934.949 toneladas de caña molida, con una diferencia de 113.084 toneladas y un crecimiento de un 14% en comparación con el año anterior. Santa Bárbara molió 767.154 toneladas; 115.898 toneladas más que lo producido la campaña pasada, un aumento de un 18%.