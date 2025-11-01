Secciones
Senasa: capacitaciones y alertas por riesgo de langostas en el país

El organismo dictó charlas en un departamento de San Luis, y emitió una resolución para las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Hace 7 Hs

Dado que el oeste del departamento de Ayacucho, provincia de San Luis, representa una zona de riesgo de ingreso de langostas, profesionales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) brindaron una charla ante productores pecuarios para resaltar la importancia del trabajo conjunto para la detección temprana e implementación de acciones de prevención con el fin de proteger los cultivos de nuestro país.

Asistieron productores de la zona, ante quienes los agentes del Centro Regional La Pampa-San Luis del organismo explicaron las características del insecto y su comportamiento, al tiempo que destacaron la importancia de que se comuniquen las sospechas. Para ello explicaron cómo funciona el Sistema de Alertas por Langostas (SAL), que avisa a productores agrícolas, ganaderos y apícolas sobre los eventos relacionados a la vigilancia y control de este insecto.

Estas tareas de difusión forman parte de las acciones de prevención que realiza el Centro Regional, que incluyen monitoreos quincenales por parte de agentes de su área de Protección Vegetal.

Durante la jornada se explicó que este insecto polífago se alimenta de casi todo material vegetal, incluidos los cultivos, pastizales y flora nativa y que tiene la habilidad de cambiar su comportamiento y fisiología (color, tamaño y forma) en respuesta a cambios en la densidad poblacional, pasando de un estado solitario a gregario y viceversa.

Estas transformaciones, su capacidad de dispersión (hasta 150 km/día), y su voracidad, determinan una gran amenaza para toda la actividad agropecuaria del país dado que es una plaga con un gran poder migratorio y no reconoce fronteras.

Asimismo, se explicó que es una plaga rural, pero que cuando se traslada en forma de manga en búsqueda de alimento, puede ocasionalmente, pasar por zonas urbanas. Es un insecto que no causa daño al ser humano ni a los animales, y tampoco es vector de enfermedad alguna. Con sus tareas en terreno, el Senasa refuerza su compromiso con el sector agropecuario.

El Senasa también dispuso el alerta fitosanitaria preventiva para las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz ante la detección de nacimientos de Tucura sapo (Bufonacris claraziana), en el marco de los monitoreos realizados por los organismos técnicos en la región.

La medida tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2026 y su objetivo es fortalecer la vigilancia y promover acciones de control temprano, en coordinación con los productores, Gobiernos provinciales, municipios, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otras instituciones vinculadas.

El establecimiento de este alerta se fundamenta en las detecciones de la plaga y en concordancia con la dinámica y el ciclo biológico esperado de la especie.

