Senasa: capacitaciones y alertas por riesgo de langostas en el país

Asistieron productores de la zona, ante quienes los agentes del Centro Regional La Pampa-San Luis del organismo explicaron las características del insecto y su comportamiento, al tiempo que destacaron la importancia de que se comuniquen las sospechas. Para ello explicaron cómo funciona el Sistema de Alertas por Langostas (SAL), que avisa a productores agrícolas, ganaderos y apícolas sobre los eventos relacionados a la vigilancia y control de este insecto.