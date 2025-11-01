Secciones
Se deben consumir más frutas y verduras

Un sondeo evidencia problemas cuando se habla del consumo de estos productos: la mayoría de las personas está convencida de que una fruta por día basta para cuidar su salud. Resulta difícil que el productor frutihortícola compita con la publicidad de dulces y de snack. Pero es imperativo que se creen campañas que concienticen a la gente sobre los beneficios de comer estos productos naturales.

Gustavo Frías Silva
Gustavo Frías Silva
