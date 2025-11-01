Citrus: curso sobre monitoreo de campo

Con plena vigencia del programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias (Senasa) informa a los interesados a inscribirse en el Curso de Monitoreo de Campo - Campaña 2025-2026.
El curso es organizado por el Centro Regional NOA-SUR del Senasa, con la colaboración de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Afinoa, y el auspicio de la Subsecretaría de Recursos Agrarios y Alimentos de la Provincia de Tucumán. El mismo contará con clases presenciales, y posteriormente se evaluará a los postulantes.
Los requisitos para poder inscribirse al curso son:
• Disponibilidad Horaria.
• Título de ingeniero Agrónomo.
• Título de Perito Agrónomo.
• Ser estudiante del último curso de Ingeniería Agronómica.
• Contar con movilidad propia.
Los interesados deberán concurrir a las Oficinas de la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (Afinoa), Pringles 498, Yerba Buena, entre el lunes 3 y el lunes 10, de 8 a 14.30, con la siguiente documentación: curriculum vitae, título original (diploma, analítico, certificados), fotocopia del DNI, y consignar su teléfono y email personales.