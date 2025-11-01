Secciones
Ser soltero por elección propia es saludable

La psicología y la sociología exploran cada vez más la soltería. La concepción cambió: de ser una etapa a superar, pasó a ser una opción de vida satisfactoria.

SIN NEGATIVIDAD. La tranquilidad, la libertad y el bienestar muchas personas lo experimentan con la soltería.
Hace 19 Min

Los expertos y las investigaciones señalan que las razones por las que alguien se mantiene soltero pueden dividirse en dos grandes grupos: la elección personal (o proactiva) y los factores intervinientes (o reactivos). 

Cuando se trata de soledad elegida, es natural sentirse más tranquilo porque brinda la oportunidad de escuchar los propios pensamientos, procesar emociones y desarrollar una mayor autoconciencia e independencia. Las personas que optan por no formar una pareja pueden dedicar toda su energía, tiempo y recursos a sus objetivos profesionales, académicos o pasiones personales sin las distracciones o compromisos que requiere una relación estable.

Para ellos, estar sin pareja no es una señal de aislamiento, sino un reflejo de su confianza y bienestar consigo mismas. El doctor en Sociología, Elyakim Kislev, de la Universidad de Columbia en un artículo en la revista "Psychology Today", refuerza el concepto. “Estar a solas nos permite estar más presentes con nosotros mismos, lo cual puede ser una forma útil de ganar perspectiva y comprender nuestras experiencias", explicó. 

¿Cuándo es un problema?

Las experiencias pasadas y características personales también son motivos que llevan a las personas a ser solteras. En este rango, la preocupación empieza a presentarse. Estar solo puede ser beneficioso de muchas maneras, pero cuando el tiempo se excede puede generar soledad y aislamiento. La salud mental se afecta generando un trastorno.

El popular "miedo al compromiso" es el temor a mantener una relación a largo plazo. Esto puede llevar al autosabotaje de las relaciones que se vuelven serias. Las relaciones previas con rupturas inesperadas o experiencias traumáticas generan el miedo a sufrir de nuevo y en consecuencia la elección es mantener la soltería.

Una de las conclusiones más sólidas de la Dra. Bella DePaulo, autora de "Solteros por naturaleza", es que los solteros son más sociables. La experta en soltería de la Universidad de Harvard identifica que el "Soltero de Corazón", especialmente a partir de los 40, no disminuye su felicidad con la edad, sino que aumenta. Al liberarse de las expectativas sociales ("tienes que casarte"), construyen vidas más auténticas y significativas basadas en sus propios deseos y pasiones. Si la soltería es una elección consciente, es una vía validada por la ciencia para lograr una vida plena, saludable y autónoma.

