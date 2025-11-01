Ser soltero por elección propia es saludable

Cuando se trata de soledad elegida, es natural sentirse más tranquilo porque brinda la oportunidad de escuchar los propios pensamientos, procesar emociones y desarrollar una mayor autoconciencia e independencia. Las personas que optan por no formar una pareja pueden dedicar toda su energía, tiempo y recursos a sus objetivos profesionales, académicos o pasiones personales sin las distracciones o compromisos que requiere una relación estable.



Para ellos, estar sin pareja no es una señal de aislamiento, sino un reflejo de su confianza y bienestar consigo mismas. El doctor en Sociología, Elyakim Kislev, de la Universidad de Columbia en un artículo en la revista "Psychology Today", refuerza el concepto. “Estar a solas nos permite estar más presentes con nosotros mismos, lo cual puede ser una forma útil de ganar perspectiva y comprender nuestras experiencias", explicó.