Donald Trump negó planes de una operación militar terrestre en Venezuela tras los rumores

Las versiones sobre presuntos ataques norteamericanos no son nuevos durante la gestión de Trump. En junio pasado, The Wall Street Journal había adelantado que la Casa Blanca planeaba bombardear tres bases de enriquecimiento y almacenamiento de uranio en Irán. En aquel entonces, el mandatario también negó la información y, como en esta ocasión, se dirigió a jugar al golf en Mar-a-Lago. Días después, misiles estadounidenses impactaron sobre las bases de Fordow, Natanz e Isfahán.