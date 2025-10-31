Secciones
Donald Trump negó planes de una operación militar terrestre en Venezuela tras los rumores

Luego de versiones de la prensa sobre una inminente ofensiva, el mandatario republicano desmintió cualquier ataque.

Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmintió este viernes que su administración estuviera preparando de manera inminente una operación militar terrestre en Venezuela.

El rumor había tomado fuerza el jueves, luego de que The Wall Street Journal publicara un informe en el que aseguraba que el Pentágono tenía identificados objetivos en suelo venezolano, entre ellos puertos y aeropuertos bajo control militar, a los que Washington acusa de estar vinculados con el narcotráfico, en particular con el Cártel de los Soles.

En la misma línea, el Miami Herald informó este viernes que el presunto operativo “podría ser cuestión de días u horas”. Una intervención militar directa de Estados Unidos en territorio venezolano elevaría las tensiones regionales y podría derivar en una guerra abierta entre ambos países.

Desde comienzos de septiembre, la Casa Blanca lanzó alrededor de quince ataques extrajudiciales contra 16 embarcaciones, entre ellas un submarino, presuntamente dedicadas al tráfico de drogas en aguas del Mar Caribe y del océano Pacífico. Estas ofensivas dejaron al menos 61 personas muertas.

La palabra de Donald Trump tras las versiones sobre un ataque a Venezuela 

Durante una rueda de prensa informal a bordo del Air Force One, rumbo a su residencia en Mar-a-Lago (Florida), Trump fue consultado por los periodistas sobre los reportes que mencionaban ataques en Venezuela. A la pregunta, “There are reports that you are considering strikes within Venezuela. Is that true?”, el mandatario respondió: “No, it’s not true” (“No, no es verdad”).

La desmentida fue registrada también en la cuenta de Rapid Response 47, que publicó el video de la declaración presidencial el 31 de octubre de 2025.

Las versiones sobre presuntos ataques norteamericanos no son nuevos durante la gestión de Trump. En junio pasado, The Wall Street Journal había adelantado que la Casa Blanca planeaba bombardear tres bases de enriquecimiento y almacenamiento de uranio en Irán. En aquel entonces, el mandatario también negó la información y, como en esta ocasión, se dirigió a jugar al golf en Mar-a-Lago. Días después, misiles estadounidenses impactaron sobre las bases de Fordow, Natanz e Isfahán.

