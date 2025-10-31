Máxima tensión en el Caribe: EEUU se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela

La tensión en el Caribe sigue escalando y no parece detenerse. La administración de Donald Trump se prepara para atacar bases militares en Venezuela, según informaron medios locales. De acuerdo con esas versiones, el presidente el mandatario republicano habría dado la orden de desplegar buques destructores para iniciar una ofensiva contra el país liderado por Nicolás Maduro.
“Los bombardeos podrían ocurrir en cualquier momento”, señalaron fuentes citadas por la prensa estadounidense.
La operación se enmarca en una nueva fase de la campaña de Trump contra el cártel narco Soles, vinculado al régimen venezolano. Según publicó el Wall Street Journal, el objetivo sería “destruir instalaciones militares utilizadas por la organización de narcotráfico dirigida por Maduro”.
De acuerdo con funcionarios norteamericanos, el cártel estaría exportando unas 500 toneladas de cocaína por año, con destino a países de Europa y Estados Unidos.
“Maduro está a punto de encontrarse atrapado”
Fuentes cercanas a la Casa Blanca afirmaron que el mandatario venezolano podría estar en una situación cada vez más comprometida.
“Maduro está a punto de encontrarse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país incluso si lo decidiera. Lo que es peor para él, ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, muy consciente de que una cosa es hablar de la muerte, y otra muy distinta es verla acercarse”, aseguraron, aunque se negaron a precisar si el propio Maduro es el objetivo final de la operación.
Mientras tanto, la cuenta oficial del Comando Sur en X (ex Twitter) publicó fotos y videos en los que se observa a marines estadounidenses realizando ejercicios con fuego real desde embarcaciones en el mar Caribe.
Maduro: “Se están inventando una nueva guerra”
Tras conocerse el despliegue del portaaviones nuclear más moderno de la flota estadounidense en el mar Caribe, el presidente venezolano Nicolás Maduro respondió con dureza.
“Se están inventando una nueva guerra eterna, prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar”, afirmó el mandatario.
También defendió la posición de su país frente a las acusaciones de narcotráfico: “Venezuela es un país libre de producción de hoja de coca, libre de producción de cocaína, y vamos a lograr el 100% libre de paso de un minúsculo 5% del narcotráfico que viene de Colombia”, sostuvo.