Máxima tensión en el Caribe: EEUU se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela

“Maduro está a punto de encontrarse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país incluso si lo decidiera. Lo que es peor para él, ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, muy consciente de que una cosa es hablar de la muerte, y otra muy distinta es verla acercarse”, aseguraron, aunque se negaron a precisar si el propio Maduro es el objetivo final de la operación.