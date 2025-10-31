Nació en Italia, se crió en Tucumán y a sus 14 años brilla en "La Voz" de Bélgica

Con apenas 14 años, Lisandro Tunes se ganó el corazón de miles de televidentes en Bélgica tras su deslumbrante audición a ciegas en The Voice Kids Belgium. Su interpretación de “Tears in Heaven”, el clásico de Eric Clapton escrito en memoria del hijo del músico, dejó sin palabras al jurado y al público. Entre lágrimas y aplausos, Alice on The Roof presionó el botón rojo, conmovida por la autenticidad y la dulzura del joven argentino.