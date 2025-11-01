Secciones
Si la limpieza cerebral se produce cuando estás despierto, la concentración no será buena

La investigación que realizó el MIT vincula la falta de sueño con los niveles de atención mental.

Hace 19 Min

La falta de sueño puede darse por distintos motivos. Algunos son por elección voluntaria, otros no. En cualquier caso hay consecuencias y una de ellas tiene que ver con la concentración. Si no se duerme bien, disminuye. Porqué el cerebro reacciona así ante ese estímulo es lo que se propuso determinar una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Los científicos creen que el cerebro, privado de su descanso habitual, activa el proceso de limpieza cerebral durante el día, lo que genera lapsos momentáneos de atención. ¿En qué consiste ese mecanismo? Es un proceso biológico esencial de eliminación de desechos tóxicos que ocurre en el cerebro, principalmente mientras estamos dormidos. 

En la investigación el órgano que está en el cráneo fue analizado por imágenes que aportaron el dato: los investigadores observaron que los lapsos de atención precedían en unos dos segundos a la expulsión de líquido cefalorraquídeo (LCR) desde la base del cerebro.

El patrón sugiere que el proceso de limpieza cerebral se activa durante la vigilia cuando el descanso es insuficiente, interfiriendo así con la atención. Cuando el cerebro no recibe las oleadas de LCR durante la noche porque la persona permanece despierta, intenta compensar durante el día, pero esto tiene el costo de afectar la concentración.

La investigación contó con 26 voluntarios de entre 19 y 40 años. Los reclutados hicieron dos sesiones separadas por dos semanas. En la primera, los participantes durmieron bien y se presentaron descansados; en la segunda, permanecieron despiertos toda la noche bajo supervisión.

A la mañana siguiente, los participantes hicieron dos tareas de atención. Los investigadores midieron la actividad cerebral por resonancia magnética. 

Los resultados, reportados por la revista New Scientist, mostraron que la privación de sueño incrementó notablemente los errores: los participantes fallaron en responder mucho más a menudo cuando no habían dormido, lo que evidenció una disminución significativa en la capacidad de concentración.

