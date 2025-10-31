Siete tucumanos en la nueva concentración de Los Pumitas

La construcción del futuro del rugby argentino sigue firme y con fuerte presencia tucumana. El head coach de Los Pumitas, Nicolás Fernández Miranda, confirmó un plantel de 48 jugadores M19 para una nueva concentración nacional que se llevará a cabo del lunes 3 al jueves 6 de noviembre en Villa Carlos Paz (Córdoba), con vistas al exigente calendario de 2026.
Entre los convocados, Tucumán vuelve a marcar territorio con siete representantes:
- Tomás Dandé (Huirapuca)
- Benjamín Farías Cerioni (Universitario RC)
- Lucas Guc (Natación y Gimnasia)
- Mateo Macome (Tucumán Rugby Club)
- Juan Pablo Pfister (Tucumán Rugby Club)
- Simón Pfister (Tucumán Rugby Club)
- Joaquín Poliche (Tucumán Rugby Club)
Esta nueva etapa en Córdoba servirá para consolidar conceptos, afianzar la identidad de juego y proyectar al grupo hacia la temporada internacional del próximo año.
Con siete convocados, Tucumán confirma su rol protagónico en el desarrollo nacional, sosteniendo una tradición formativa que, desde hace décadas, alimenta las camadas más prometedoras del rugby argentino.