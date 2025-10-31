Siete tucumanos en la nueva concentración de Los Pumitas

La construcción del futuro del rugby argentino sigue firme y con fuerte presencia tucumana. El head coach de Los Pumitas, Nicolás Fernández Miranda, confirmó un plantel de 48 jugadores M19 para una nueva concentración nacional que se llevará a cabo del lunes 3 al jueves 6 de noviembre en Villa Carlos Paz (Córdoba), con vistas al exigente calendario de 2026.