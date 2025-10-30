“Hay ocho tucumanos con chances de ir al Mundial M-20 de 2026”: la UAR refuerza su trabajo de alto rendimiento en la provincia
El jefe de preparación física de Los Pumitas, Juan Galarraga, y el coordinador nacional de desempeño de la UAR, Brad Harrington, visitaron la Academia URT para evaluar a los jóvenes talentos tucumanos. Ambos destacaron el crecimiento del rugby del norte y el impacto del plan de alto rendimiento que hoy permite que ocho jugadores de la provincia estén en carrera para el Mundial M-20 de Georgia 2026.
Juan Galarraga y Brad Harrington presenciaron el entrenamiento de la Academia URT en Lawn Tennis. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular