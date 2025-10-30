Secciones
DeportesRugby

“Hay ocho tucumanos con chances de ir al Mundial M-20 de 2026”: la UAR refuerza su trabajo de alto rendimiento en la provincia

El jefe de preparación física de Los Pumitas, Juan Galarraga, y el coordinador nacional de desempeño de la UAR, Brad Harrington, visitaron la Academia URT para evaluar a los jóvenes talentos tucumanos. Ambos destacaron el crecimiento del rugby del norte y el impacto del plan de alto rendimiento que hoy permite que ocho jugadores de la provincia estén en carrera para el Mundial M-20 de Georgia 2026.

Juan Galarraga y Brad Harrington presenciaron el entrenamiento de la Academia URT en Lawn Tennis. Juan Galarraga y Brad Harrington presenciaron el entrenamiento de la Academia URT en Lawn Tennis. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Los PumasSantiago del EsteroLos PumitasArgentinaMichael Cheika
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo
1

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres
2

No mires para arriba, ni demasiado a las mujeres

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días
3

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?
4

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?
5

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia
6

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Más Noticias
La chicana de Flamengo a Gustavo Costas tras eliminar a Racing de la Copa Libertadores

La chicana de Flamengo a Gustavo Costas tras eliminar a Racing de la Copa Libertadores

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

Terror en Río de Janeiro: ¿Cuáles son los vínculos del Comando Vermelho en el NOA?

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

El tiempo en Tucumán: el cielo podría despejarse por la tarde y despedir el frío por unos días

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Las elecciones en Tucumán: falta traducir la gestión de Chahla en votos, según Acevedo

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Fue acosada y se dio por despedida: la víctima trabajaba como empleada en una casa de familia

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Los sospechosos del crimen del contador habrían escapado de Tucumán

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Reforma laboral: ¿qué pasará con los salarios?

Reforma impositiva: ¿se viene el Súper IVA?

Reforma impositiva: ¿se viene el "Súper IVA"?

Comentarios