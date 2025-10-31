Tucumán realizará una nueva jornada de vacunación gratuita contra la gripe y el dengue

Con el objetivo de prevenir dos enfermedades estacionales (la gripe y el dengue), el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, que encabeza Luis Medina Ruiz, llevará adelante una nueva jornada de vacunación gratuita este sábado.
La actividad se desarrollará de 9 a 14 en el 107 Emergencia Provincial, ubicado en avenida Brígido Terán 380, Según informaron desde la cartera sanitaria, la vacuna antigripal estará disponible para:
Personal de salud
Embarazadas y puérperas (hasta 10 días postparto)
Niños de 6 a 24 meses
Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo
Mayores de 65 años
Por su parte, la vacuna contra el dengue se aplicará a:
Personal de salud, educación y seguridad
Personas empadronadas entre 10 y 49 años
Además, las embarazadas entre las 32 y 36 semanas podrán recibir la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR), una herramienta clave para proteger a los recién nacidos frente a enfermedades respiratorias graves.
Desde el Ministerio remarcaron que estas jornadas buscan ampliar la cobertura de vacunación y anticiparse a los desafíos epidemiológicos que enfrenta la población, reforzando el rol del Estado en la protección de los sectores más vulnerables.