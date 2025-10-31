Brad Pitt exige abrir los correos privados de Angelina Jolie en medio de una batalla legal

La guerra legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie parece no tener fin. A casi un año de haber formalizado su divorcio, en diciembre de 2024, la expareja continúa enfrentada por la propiedad y gestión del Château Miraval, la prestigiosa bodega francesa que adquirieron durante su matrimonio y que se ha convertido en el epicentro de una batalla empresarial y emocional.
En los documentos judiciales más recientes, presentados ante el tribunal que lleva el caso, Pitt solicitó que la Justicia obligue a Jolie a entregar una serie de correos electrónicos privados que, según él, contienen información crucial sobre la venta de su parte de Miraval al Grupo Stoli.
El actor sostiene que esos mensajes incluyen comunicaciones entre la actriz y su gerente comercial Terry Bird, sus publicistas Chloe Dalton y Arminka Helic, y dos asesores financieros, quienes habrían intervenido en la transacción. De acuerdo con Pitt, Jolie concretó la venta sin su consentimiento, afectando así los intereses de sus hijos, a quienes él considera herederos del patrimonio familiar.
Pitt también recordó que su exesposa había reconocido que Terry Bird participaba “en todos los aspectos de su vida empresarial, incluidas las decisiones legales”, y por eso exige que esas comunicaciones sean presentadas ante el juez.
Además, el actor pidió desestimar la solicitud de Jolie de recibir 33.000 dólares en honorarios legales, una suma que ella reclama como compensación por haber tenido que oponerse a la moción original presentada por Pitt.
Un símbolo de dolor
Por su parte, Angelina Jolie explicó recientemente los motivos detrás de su decisión de vender su parte del Château Miraval. En un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, la actriz afirmó que necesitaba liquidez tras la separación, ya que la mayoría de sus ahorros estaban invertidos en la bodega.
Jolie también subrayó que nunca solicitó pensión alimenticia ni apoyo financiero a Pitt después del divorcio. Pero sobre todo, señaló que Miraval se había convertido en un “símbolo de dolor” para ella y sus hijos. Según explicó, ninguno de ellos ha vuelto al lugar desde la ruptura, debido a los recuerdos traumáticos que asocian con la propiedad.
Una disputa que mezcla negocios y emociones
Tanto Pitt como Jolie sostienen que la disputa por Château Miraval es estrictamente empresarial, pero el conflicto sigue impregnado por las tensiones personales que marcaron el final de una de las relaciones más mediáticas y admiradas de Hollywood.
Mientras la Justicia decide si Angelina Jolie deberá entregar los correos que reclama Brad Pitt, el viñedo donde alguna vez celebraron su amor continúa siendo escenario de una guerra que combina dinero, resentimiento y heridas todavía abiertas.