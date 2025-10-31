Brad Pitt exige abrir los correos privados de Angelina Jolie en medio de una batalla legal

Jolie también subrayó que nunca solicitó pensión alimenticia ni apoyo financiero a Pitt después del divorcio. Pero sobre todo, señaló que Miraval se había convertido en un “símbolo de dolor” para ella y sus hijos. Según explicó, ninguno de ellos ha vuelto al lugar desde la ruptura, debido a los recuerdos traumáticos que asocian con la propiedad.