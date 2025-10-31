Sorteo aniversario de LA GACETA: Luciana Casales Moyano celebró su cumpleaños ganando una moto

Luciana Casales Moyano tuvo un doble motivo para celebrar este viernes: el día de su cumpleaños número 34 y la entrega de su nuevo rodado, una moto Corven Mirage 110, que ganó en el sorteo por el 113° aniversario de LA GACETA.
“Todavía no sé andar en moto, pero estoy muy feliz. La verdad es que nunca me gané algo así”, contó durante el acto de entrega realizado en uno de los locales de Yuhmak, la firma que se sumó al sorteo del diario.
La ganadora asistió acompañada por su mamá, uno de sus hermanos y su primo, quien -según bromeó la familia- será su futuro instructor de manejo. “Va a ser una tarea difícil, pero vamos a lograrlo”, dijo entre risas el joven, mientras posaban junto al nuevo vehículo.
La mujer, que trabaja como psicóloga, contó que su madre fue quien completó el cupón del sorteo en la edición impresa del diario. “El sorteo se hizo en agosto. Participamos todos en casa y al final gané yo. Cuando me avisaron, pensé que era una estafa”, recordó.
La familia completa celebró la noticia. “Fue mi esposo, Luis Antonio, quien vio la promoción y nos alentó a participar. Somos lectores de LA GACETA desde siempre”, destacó la madre de Luciana, orgullosa del premio.
Desde Yuhmak, uno de los representantes explicó que la Corven Mirage 110 es “una moto compacta, ágil y económica, ideal para el uso diario”. Además, le entregaron a Luciana el casco reglamentario, con la consigna de que el aprendizaje y la seguridad vayan de la mano.
“Sigan leyendo LA GACETA”, dijo la flamante ganadora antes de despedirse. Y mientras la familia planifica el primer paseo y las clases de manejo a cambio de algunos asados, Luciana guarda un recuerdo imborrable: el día en que el diario le regaló una moto y un cumpleaños inolvidable.